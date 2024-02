¿Qué van a encontrar los visitantes a la COP16 en Cali? Director de la CVC responde

Este año, Cali recibirá el encuentro más importante en términos de biodiversidad a nivel global. La ciudad será la sede de la COP del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) o COP16, el mayor encuentro internacional que haya organizado el país y donde participarán representantes de más de 190 Estados junto a miembros de decenas de organizaciones ambientales de todo el mundo.



(Lea también: Cali será la sede de la COP16 de Biodiversidad)

En ese sentido, son muchos los retos que tendrá que enfrentar la ciudad, pero también el Valle del Cauca y toda la región para recibir a más de 12.000 invitados. En entrevista, el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez, asegura que la gran cantidad de especies y la riqueza en naturaleza de la ciudad es parte de lo mucho que hay para mostrar.

De acuerdo con el directivo, Cali no solo será la anfitriona de la COP16, sino también la representante de Colombia en el mundo. Por eso, invitó a los colombianos a unirse alrededor del encuentro. Este año, además, el encuentro coincide con el cumpleaños número 70 de la CVC, que fue la primera CAR creada en el país.

Facebook Twitter Linkedin

El director de la CVC, Marco Antonio Suárez, en Cascarillo con paneleros. Foto: Archivo particular

(Lea también: Cali está emocionada porque será sede de la cumbre COP16 de biodiversidad de la ONU)

¿Qué implicaciones tiene para ustedes como Corporación Ambiental el nombramiento de Cali como la sede de la COP16?

En primer lugar, es un reconocimiento a una ciudad que es sumamente biodiversa. Una ciudad que tiene más de 561 especies de aves, una ciudad que cuenta con más de 2.000 nacimientos de agua, que tiene más de 350.000 árboles en su zona urbana. Una ciudad que es la capital del departamento con más áreas protegidas en Colombia. Es decir, que somos una región pujante, una región que representa la biodiversidad, pero no solo en recursos naturales, sino también en culturas, en nuestra etnia.

Tenemos representación inmensa de comunidades negras y comunidades indígenas que son los que habitan esos territorios donde nuestros recursos naturales nacen y se protegen. También representa el dinamismo de una región que lo necesita. Cali ha sido muy golpeada por múltiples situaciones que conocemos. Sabemos que fue la zona más afectada con el paro cívico que se realizó en su momento.

Facebook Twitter Linkedin

El director de CVC, Marco Antonio Suárez, el periodista Edwin Caicedo y el Director Forestal de Smurfit Kappa, Nicolás Pombo. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Y lo que queremos ahora es mostrar que somos un territorio resiliente y destacar que nos unimos toda la institucionalidad de la región. Hace rato no se veía eso. Tanto el sector público como el sector privado se unió en torno a este propósito. Eso demuestra que cuando se trabaja unido, cuando buscamos una meta en común y trabajamos todos juntos, se consiguen los objetivos.

(Lea también: Cali: los argumentos a los que se aferra la capital del Valle para ser sede de la COP16)

Hoy Cali no solo se lo merecía, sino que el país se lo merece. Hoy Cali representa a Colombia en la COP16 y esperamos que así lo vean todos los colombianos y se vuelquen en torno a Cali y al Valle del Cauca en la COP.

¿Cuáles van a ser los grandes retos a afrontar?

Hay que recordar algo que es sumamente importante para nosotros. Somos la primera corporación ambiental creada en el país. Este año cumplimos 70 años, entonces tenemos la grata sorpresa de que coincide la COP con los 70 años de la corporación. Vamos a mostrar todo lo que tenemos en riqueza en biodiversidad, vamos a hacer énfasis en todos los programas medioambientales y sociales que tenemos, porque creemos firmemente en que lo ambiental debe estar unido a lo social.

Todo el trabajo con nuestros jóvenes vamos a enfatizarlo mucho más, y sobre todo queremos mostrar el gran trabajo que se realiza con nuestras comunidades étnicas. Yo creo que lo que hacemos con nuestros consejos comunitarios y lo que hacemos con nuestras organizaciones indígenas, es muy importante que lo vea el mundo y que le den el valor y el reconocimiento que le da la corporación a dichas comunidades.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

(Lea también: ‘En Gorgona recibimos un proyecto ya formulado, pero lo mejoramos’: Director de Parques)

¿Qué atractivos van a encontrar quienes visiten Cali?

Van a encontrar una ciudad verde, totalmente arborizada, recuperada en sus zonas comunes, recuperada en sus andenes. Vamos a encontrar un sistema de infraestructura hotelero robusto para atenderlos. Vamos a encontrar aves, aves por todo lado que tiene nuestra ciudad. Vamos a encontrar un bosque de niebla en el kilómetro 18 digno de admirar. Vamos a encontrar agua por los siete ríos que bañan nuestra capital, por los dos mil nacimientos de agua que tenemos. Vamos a encontrar planes de turismo de naturaleza espectaculares que ellos van a poder disfrutar.

Y vamos a recorrer nuestros sitios ambientalmente sostenibles importantes que tenemos en la región. Nuestro río Cauca con todo lo que hemos hecho en su recuperación. Por supuesto visitar nuestros complejos de humedales, más de 90 humedales en torno al valle geográfico del río Cauca. Vamos a encontrar sobre todo una ciudadanía volcada en torno a la COP, para mostrar que Cali es una ciudad resiliente que estamos completamente seguros de que la elección de Cali fue la mejor para el país.

Facebook Twitter Linkedin

El Pacífico es un hotspot de naturaleza clave para el mundo en general. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

¿Qué posición deberían establecer los países megadiversos como Colombia, Brasil y demás en este encuentro?

Para los países megadiversos es fundamental todo lo que estamos realizando, pero también todo lo que necesitamos para conservar esa biodiversidad. La meta es como mínimo conservar el 30 % de la biodiversidad, tanto terrestre como marítima, de aquí al 2030.

Esa meta no puede estar solo en cabeza de los países que gozamos con ese privilegio de contar con esa gran biodiversidad, sino que todos debemos aportar a su protección. Y hay que decirlo también, los países como nosotros, que necesitamos apoyo, pues también que el mundo y las grandes potencias que generan la más grande contaminación aporten recursos económicos para esa conservación.

(Lea también: ¿Es cierto que Colombia ya no es el país con más aves registradas en el mundo?)

Para el mundo conservar, por ejemplo, nuestro Pacífico o nuestro Chocó Biogeográfico, es proteger los recursos naturales del planeta entero. Entonces, que sepan todos ellos de que en Colombia estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer esa protección, pero que ellos también deben contribuir ampliamente en que esa protección continúe.

En la pasada COP China y otros países aportaron unos fondos importantes para la conservación global de la biodiversidad, pero algunos expertos insisten en que esos fondos no son suficientes. Ustedes, que están al frente de la conservación de la biodiversidad en el Valle del Cauca, ¿les parece que los fondos que hoy existen para la conservación son suficientes?



Los fondos nunca van a ser suficientes porque lo ambiental está unido a lo social. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente: Tú no puedes pedirle a una comunidad, la que sea, que proteja un recurso natural, si esa comunidad no tiene educación, no tiene vías, no tiene agua potable, no tiene energía. Entonces, para hacer esa protección de esos recursos, tienes que pensar en el bienestar de esa comunidad. Por eso los recursos no alcanzan. Ahora bien, necesitamos un trabajo articulado.

Necesitamos trabajar con nuestras comunidades negras, con nuestras comunidades indígenas, con nuestros campesinos. Pensar en el bienestar de ellos, pero también pensar en que si ellos salen adelante, estamos protegiendo nuestros recursos naturales. Y también apoyo tecnológico, no es solo económico.

Necesitamos también que nos ayuden a medir todos nuestros recursos naturales de una manera adecuada para tomar medidas a futuro. Y obviamente aportando conocimiento que es tan importante a nivel mundial en todas las regiones que son mega diversas en estos temas.

(Lea también: ¿Tiene un proyecto relacionado con sostenibilidad? Abren convocatoria del Premio Zayed)

Si usted pudiese escoger un solo destino en el Valle del Cauca al que sí o sí los visitantes de la COP tienen que ir, ¿cuál es?

La Laguna de Sonso. Yo también quisiera decir que Cali es la anfitriona de la COP16, pero es la representante de Colombia en el mundo. Yo quisiera decirle a todos los colombianos que se vuelquen a la COP16, que vayan a Cali, que vayan a nuestro Valle del Cauca, y que todos aportemos nuestro granito de arena para que esta COP de la biodiversidad sea la más importante y hermosa en el mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Laguna del Sonso. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE