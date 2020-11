¿Qué tan preparados estamos para sobrevivir a las amenazas naturales?

La alerta de confinamiento, tras la llegada a Colombia de la pandemia por Covid-19, hizo que miles de personas se abarrotaran en almacenes tratando de adquirir suministros como: papel higiénico, alcohol, bactericidas y medicinas. Incluso, por un momento, se pensó que habría riesgo de desabastecimiento, un efecto que se sumó al riesgo del sistema de salud que por momentos estuvo a tope y a punto de colapsar.



(Le puede interesar: Fenómeno de la Niña se fortalece: lluvias irían hasta mayo de 2021).

Lo cierto es que el miedo llegó primero que la pandemia a nuestro país, pero nadie nos dijo cómo debíamos afrontar esta situación. Por lo menos, así lo considera Alfonso Flórez, experto en supervivencia, certificado por la Asociación Mundial de Supervivencia y la Asociación Colombiana de Supervivencia y Preparacionismo.



“La supervivencia es un arte que requiere no solo de la voluntad de vivir, sino de nuestra creatividad e ingenio, de una adecuada preparación, de un planeamiento efectivo que incluya el respeto al medio ambiente, un kit adecuado. Por último, está el factor suerte. Al no tener una cultura de gestión del riesgo, dejamos muchas variables al azar, a la población afectada a la espera de ayudas que quizá no llegarán o tardarán en hacerlo”, enfatizó Flórez.



(Recomendado: 'Quisiera haberme equivocado en mi predicción sobre los huracanes')



¿Qué haría usted si en la zona donde vive ocurre un desastre natural? ¿Cuenta con todo lo necesario para sobrevivir ese tipo de crisis de supervivencia mientras llegan las ayudas? ¿Conoce el plan de emergencia del colegio, conjunto o la universidad de sus hijos? ¿Tiene un kit de supervivencia adecuado para soportar como mínimo 72 horas hasta la llegada de la ayuda? Esos son algunos de los interrogantes que debe plantearse la sociedad, teniendo en cuenta que estamos siempre expuestos ante la amenaza de un desastre natural.



Según el experto Alfonso Flórez debemos estar preparados, “aprendiendo a actuar, antes, durante y después de la emergencia”, teniendo en cuenta que los protocolos de supervivencia incluyen temas extensos que requieren de una preparación especial y una capacitación por parte de expertos en el tema.

Regla de oro para la supervivencia

Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para minimizar el riesgo o gestionar una crisis de supervivencia: “Ante estos fenómenos, lo primero que debemos tener en cuenta es la ‘regla de oro del tres de la supervivencia’, podemos vivir tres minutos sin aire, tres horas sin un refugio adecuado en condiciones extremas, tres días sin agua y tres semanas sin alimento”, asegura Flórez.



(Vea: ¿Cómo ayudar a los animales damnificados por las últimas emergencias?).



Igualmente, otro de los grandes retos a vencer es que el colombiano tiene la particularidad de dejar todo para última hora. No hay previsión. Por ejemplo, no hay que esperar para actuar cuando los expertos ya han anunciado con anterioridad las condiciones climáticas adversas.



Por eso, es vital preparar la casa: “Asegúrese que no haya elementos u objetos que puedan volar durante la tormenta y causar daño, como bicicletas, toldos, canecas, entre otros, estos deben ser asegurados dentro de la casa o un refugio, cubra las ventanas y puertas con tablas de madera, manténgase alejado de la ventanas así estén protegidas, busque refugio en un baño o una habitación sin ventanas, proteja del agua los elementos más valiosos y los que pueda ubíquelos en los lugares más altos, es importante mantener la calma y generar confianza en el grupo”, recalca Flórez.



En situaciones de calamidad, cuando las autoridades ordenan la evacuación, se debe llevar solo lo necesario: “Tome su kit de supervivencia, el celular, una linterna, un pito, un radio, baterías, agua, carbohidratos que pueden ser barras de cereal o bocadillos, además debe llevar documentos de identificación. Si va en un vehículo mantenga el tanque lleno, sigue las rutas recomendadas y recuerda que bastan 30 centímetros de agua para que un vehículo sea arrastrado”, precisa el experto en supervivencia.



En Colombia, como son tan recurrentes las inundaciones, la misma sociedad puede organizarse para anticipar la amenaza que representa la creciente de un río o el desbordamiento de una quebrada, pues deben concretar mecanismos de alarma, los cuales se usan para prevenir o anticipar una emergencia. Entre otras, pueden ser: campanadas de la iglesia, pirotecnia, bengalas, sirenas o alarmas comunales.



Pero si la inundación fue sorpresiva y usted está siendo arrastrado por aguas corrientosas: “Recuerde guardar energía, no debes luchar contra la corriente, podría ahogarse. Procure aferrarse a elementos que flotan o agarrarse de elementos que se encuentren en tierra. La meta es mantenerse a flote, trate de hacerlo de cara al curso de la corriente con los pies hacia adelante, esquivando los obstáculos peligrosos”, añade Flórez.



Es muy importante tener en cuenta que en cualquier momento puede ocurrir un desastre, con este tipo de información no se pretende generar miedo, al contrario, es una manera de estar preparados pues reduce la incertidumbre y por ende el miedo.

Haga su propio kit de supervivencia

Aunque no hay un consenso general sobre cómo debe ser un kit de supervivencia, Alfonso Flórez recomienda seguir las siguientes instrucciones que se ha denominado Las ocho C del kit de supervivencia urbano:



Corte: Cuchillo, cubiertos, abre latas, hacha.

Cuerda: Cabuya para armar un refugio improvisado.

Cubierta: Mantas térmicas (las venden en bolsas que caben en una mano), una prenda de vestir, varios pares de medias, varios ponchos que sirven para hacer el refugio improvisado.

Combustión: Fósforos impermeabilizados, encendedores de gas, velas.

Comunicaciones: Un radio de punto a punto, celular, radio transistor de pilas, reserva de baterías.

Comida: Incluye el agua potable, si no tienes suficiente raciónala y en lo posible evita consumir alimentos las primeras 48 horas, conserva tus energías, evita el consumo de alcohol y fumar. Guarda elementos para purificar el agua (pastillas potabilizadoras, yodo). Barras energizantes, bocadillos.

Cuidados: Medicinas recetadas y botiquín que incluya: Antigripales, aspirinas, alcohol, antibióticos, antidiarreicos, analgésicos de gran acción, desinflamatorios.

Contenedores: Con preservativos sin lubricante puedes tener una herramienta para guardar agua, vasos de plástico, gaseosa en lata, la lata puede servir para hacer hornillos.