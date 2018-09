Cortarles las orejas y la cola a los perros es cruel y muy doloroso

Históricamente ha existido una tradición que, supuestamente, busca mejorar la apariencia de las mascotas: cortarles las orejas y la cola. Y aunque según los expertos se trata de una práctica cada vez más en desuso, todavía persiste en algunos casos.



Perros de razas como bóxer, dóberman, rottweiler, pitbull, schnauzer, pincher, terrier, chihuahua y poodle han sido algunos a las cuales, tradicionalmente, sus dueños les han mandado a cortar las orejas y la cola.

Y eso no es otra cosa que una mutilación.



Eso lo asegura el médico veterinario Jorge Gallego, docente de urgencias y coordinador de medicina interna de pequeños animales de la Universidad de Antioquia, quien reitera que este tipo de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos se considera una mutilación. Y toda mutilación indica violencia y maltrato, afirma el experto.



“Desafortunadamente, en Colombia no hay todavía una ley que proteja a los animales de esta cruel práctica”, explica Gallego, y aclara que en los países europeos sí está prohibida. Para él, lo único que se puede hacer en nuestro país es crear conciencia entre los propietarios y los médicos veterinarios, sobre todo, desde las facultades universitarias. Porque muchos de estos profesionales terminan ofreciendo y realizando estas cirugías en sus establecimientos como un servicio más de su negocio.



Y muchos dueños acuden a lugares de dudosa reputación y donde por una mala praxis –falta de higiene, instrumentos infectados– el animal podría incluso perder la vida.

Carolina Alaguna, veterinaria etóloga y docente de la Uniagraria, explica que estas operaciones les producen mucho dolor a los animales y varias complicaciones posteriores.



“Los perros suelen comunicarse a través del lenguaje corporal. No solo con los humanos sino con los otros perros. Cuando están alertas, asustados, sumisos o felices, la postura de sus orejas y colas expresa cómo se están sintiendo”, advierte la especialista al explicar la función que tienen estas partes del cuerpo en los perros.



Por esto vemos que esconden la cola entre las patas cuando tienen miedo, forman una especie de signo de interrogación si están en guardia y la mueven enérgicamente para mostrar su alegría y felicidad. Además, la cola está compuesta por huesos (vértebras caudales) que tienen otros tejidos asociados. Algo similar ocurre con las orejas.



Pero este tema trasciende de lo estético y de las emociones animales. La cola es la continuación de la columna vertebral y un elemento importante para su equilibrio. Correr, girar, saltar y moverse son movimientos en los que el animal necesita de su cola. Y al cortarla, además, se cortan cartílagos, nervios, vasos sanguíneos y otros tejidos, además de la piel. Lo que quiere decir que el perro sufre dolores innecesarios y pierde funciones básicas de su anatomía.

Dolor y problemas de salud

“Cuando se le corta la cola, por ejemplo, se cortan también una serie de músculos que tiene en esta área y se puede desencadenar una complicación. En las orejas se afecta el pabellón auricular, que permite que el perro mueva sus orejas y capte adecuadamente los sonidos. Además puede ocasionar otitis frecuentes”, dice la especialista Carolina Alaguna.



“Quitar una extremidad por estética no se llama amputación. Porque amputar significa retirar una extremidad por razones de salud; porque el animal tienen cáncer óseo, por ejemplo, y de esta manera se puede parar su propagación”, asegura el veterinario Jorge Gallego y aclara que cualquier cirugía implica los riesgos de la anestesia.



Igualmente, al someter a la mascota a estos cortes, también la pone en riesgo en el posoperatorio, en donde una inadecuada limpieza en la zona de las orejas puede crear una acumulación de sangre que podría desencadenar en una otitis externa. Y si el corte fue mal hecho, la oreja puede quedar con el músculo caído.

A los gatos les operan las falanges para que no rasguñen. Una práctica que los maltrata y que va en contra de su instinto. Foto: 123RF

Los gatos también sufren

Otras mascotas que también han sido víctimas son los gatos, a los que operan para que se queden sin uñas y no rasguen los muebles o rasguñen a las personas. Esta práctica se llama oniquectomía.



“A los gatos no solo les quitan las uñas sino las falanges. Este procedimiento es muy cruel y les produce un gran dolor”, explica Alaguna.



“Al hacer esto, no se está permitiendo una conducta natural y se pueden hacer daños en su comportamiento. En el caso de los gatos, parte de su comportamiento es su territorialidad. Con sus glándulas expelen feromonas cuando lo necesitan”.

Ellos, con sus uñas, están marcando su territorio y esto es muy importante para su ciclo vital. Es por eso se les debe poner rascadores y elementos que puedan arañar pero que no dañen.



El veterinario Daniel Bohórquez comparte el mismo argumento: esta práctica es innecesaria y cruel. “El animal puede infectarse, o causar otras complicaciones. Retirar las garras en los gatos es quitarles parte de su ser. La esencia de un felino son sus garras y dientes. Es quitarle la mitad de su ser, ellos necesitan sus uñas para sentirse seguros, para trepar, para defenderse, para ser felinos”, concluye el experto.

Cecilia Montoya

El TIEMPO

cecmon@eltiempo.com