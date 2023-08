En los últimos días, los habitantes de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país han notado una sensación mayor de calor, así como cielos más despejados y un intenso sol.



Ante ello, EL TIEMPO consultó con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre a qué se deben estos últimos días de calor, así como cuándo volverán las lluvias.

De acuerdo con la Mayor Diana Carolina Rueda, jefe de la Oficina de Servicios de Pronósticos y Alertas del Ideam, lo de los últimos días es un fenómeno temporal y atípico que ha sido producto, principalmente, de los huracanes que siguen su curso por el mar Caribe.



Así lo explicó la funcionaria: “Estamos presentando un tiempo seco, no solo en Bogotá sino a nivel nacional, con temperaturas muy cercanas a los promedios históricos pero con poca nubosidad. Este comportamiento atípico es producto de los dos huracanes que se encuentran en el norte del Caribe, Franklin e Idalia. Han influido en la disminución del ingreso de ondas del este para el país, lo que explica que haya pocas nubes y días despejados. A esto se suma la oscilación Madden and Julian que se encuentra también en fase seca”.



Sin embargo, Rueda insistió en que se trata de una condición que no es común y que durará poco tiempo. por lo que se espera el pronto regreso de las lluvias: “Para este miércoles ya hubo un mayor ingreso de nubosidad en Bogotá, aunque predominó el tiempo seco. Lo mismo para este jueves. Esto quiere decir que estamos cambiando al patrón que es regular en la temporada”.



De esta forma, para el fin de semana, los días viernes, sábado y domingo, se espera un incremento ligero en las precipitaciones, cosa que podría seguir para el resto del mes de septiembre.



Lo anterior, explica la mayor Rueda, se debe a que septiembre históricamente suele ser una temporada de transición entre el tiempo seco de mitad de año y la segunda temporada de lluvias y mayores precipitaciones, que se suele dar en octubre, noviembre y la primera semana de diciembre.



“Si seguimos con los parámetros normales, se esperaría que en septiembre haya un poco más de precipitaciones en este proceso de transición a la segunda temporada de lluvias, que suele ser menos intensa que la del primer semestre del año. Si no ocurre nada atípico, ese sería el comportamiento que esperamos”, destacó la experta del Ideam.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE