¿Qué hay detrás de la evolución de la belleza de las aves?

“Escuchar una canción de un pájaro en un disco y luego encontrarlo en el mundo real fue increíble. Para un niño fue como aprender un superpoder”. Así describe Richard Prum, el hombre detrás del libro La evolución de la belleza, el momento en el que decidió dedicar su vida a las aves.

Hoy, Prum es profesor en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Además, es curador de la sección de ornitología y curador principal de la sección de zoología de vertebrados en el Museo de Historia Natural de Yale. Ha centrado sus investigaciones en diversos temas de la evolución y la biología de las aves.



Es reconocido en el mundo por retomar, con un lenguaje estético y preciso, la teoría de Charles Darwin en su libro El origen del hombre, en el que trata la “inutilidad” de la belleza en las relaciones sexuales. En otras palabras, las hembras eligen el macho más atractivo solo por su belleza, y los machos evolucionan de acuerdo con esas preferencias.



Esa polémica teoría será su tema de conversación en la Feria Internacional de Aves, en Cali, que se inicia este jueves 13 de febrero.



¿Cuándo se dio cuenta de que quería observar aves?

¿Podría describir el ritual que tiene para observarlas?

Tradicionalmente llevaba binoculares, un cuaderno y una grabadora para canciones. Luego, en la década de 1990, agregué una cámara de video. Ahora, a menudo llevo una cámara.



A veces, solo necesitas una simple mirada antes de continuar. Pero algunas aves requieren un estudio más cuidadoso. Identificar un ave rara o un plumaje inusual puede llevar minutos o más. He pasado días observando los manacus. Pero tienen que ser especiales y previamente desconocidos para requerir ese esfuerzo.



¿Qué aves espera ver en Colombia?

Colombia tiene más especies de aves que cualquier otra nación en el mundo. En este viaje estaré emocionado de ver aves del oeste de los Andes, de los bosques húmedos de la región del norte del Chocó. Esta será mi primera vez en esa zona, así que estoy muy emocionado.



¿Hay un pájaro en particular en el que no pueda dejar de pensar?

¡Oh, sí! La tangara endémica colombiana con anillos de oro, Bangsia aureocincta. Si la veo, habré visto todas las especies de ese encantador género.



En relación con su libro, ¿cuál es la justificación evolutiva de la belleza de algunas especies?

La respuesta más simple es la de Darwin, y sigue siendo la más precisa. En primer lugar, la belleza de las aves evoluciona porque solo esperan ser agradables para quienes las eligen. Este proceso conduce a una coevolución entre la forma como se ven y las preferencias de apareamiento que crean la diversidad y la riqueza sensorial del cortejo aviar.



¿Cómo es posible que las aves, solo con la percepción, puedan alterar tanto su forma física como su comportamiento?

Cualquiera que sea el aspecto que elijan, evolucionará simplemente porque prefieren esas características. Una vez que surgen las preferencias, su popularidad misma impulsará la evolución de las predilecciones de apareamiento en ausencia de otras ventajas. Esta es la versión genética de la alta moda: no importa si la ropa funciona bien, lo que importa es que sean atractivos.

¿Por qué existen esas preferencias arbitrarias?

La mayoría de las preferencias de aves son arbitrarias, lo que significa que no comunican ninguna información sobre la calidad. Simplemente están ahí para ser evaluados y preferidos, o no.



Los machos que compiten ferozmente por las hembras entran en una especie de carrera armamentista evolutiva. ¿Alguna vez les sucede a las hembras?

Las hembras desarrollan armas cuando hay una selección adecuada para ellas. En Suramérica tropical hay un pájaro llamado jacana que vive en pantanos. Tiene dedos largos para caminar sobre los nenúfares.



La hembra es más grande y controla un territorio. Si este es de calidad, puede atraer a múltiples compañeros masculinos. Los machos son más pequeños, construyen el nido, incuban y cuidan a las crías. Pero la hembra es más grande y defiende el territorio agresivamente de otras hembras. En este caso, existe una fuerte competencia por los buenos territorios y por los machos para cuidar sus huevos, y eso ha contribuido a la evolución de las armas femeninas.



¿Qué autor lo inspiró a combinar en su libro la estética con la ciencia?

He estado tratando de comunicar mis ideas sobre la selección sexual en artículos científicos durante años. Utilicé el lenguaje típico de la ciencia, pero descubrí que no estaba creando ningún cambio científico. No pude cambiar la forma de pensar de la gente.

En ese momento me di cuenta de que sería mejor adoptar el lenguaje estético que Darwin usó en su libro The Descent of Man. Y comenzó a funcionar porque el lenguaje de Darwin es preciso y correcto. También apeló a las experiencias sensoriales de las personas sobre cuán escandalosas son algunas de estas exhibiciones de aves.

Al escribir mi libro La evolución de la belleza, descubrí que usar un lenguaje cotidiano de belleza, arte y experiencia subjetiva me ayudó a comunicar mejor mis ideas científicas.



Además, descubrí que contar partes de mi historia ayudó a atraer a los lectores al proceso científico y a generar confianza. Cuanto más sepa un lector sobre las ideas contemporáneas en biología evolutiva, más las interrumpirá y perturbará mi libro. Así que esperaba escribir un libro personal y científico que pudiera atraer los intereses de esos lectores y plantar las semillas para el cambio intelectual.



