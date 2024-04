¿Qué hará el barco activista de Greenpeace que llegó por primera vez a Colombia?

Este año, Greenpeace, la organización ambientalista pionera en el activismo climático mundial cumple quince años de operación en Colombia. La oenegé, nacida en Canadá y con más de medio siglo de historia global, ha liderado iniciativas en contra de la exploración petrolera en el Ártico, la caza de ballenas y la contaminación, por solo nombrar algunas.

Ahora, para celebrar sus primeros quince años en Colombia y en el marco de un año clave para el ambiente en el país con la celebración de la COP16 en Cali, Greenpeace ha decidido traer por primera vez a los océanos colombianos a su emblemático barco Artic Sunrise, una motonave de 49,62 metros de largo (eslora) con una velocidad máxima de 11 nudos y un peso de 949 toneladas.

El buque, que arribó el pasado 31 de marzo al puerto de Buenaventura y que cuenta con una tripulación de 30 personas, 12 de ellos colombianos, llegó desde la isla de Galápagos (Ecuador), donde estaba hace mes y medio realizando investigación científica y documentando la gran cantidad de contaminación plástica que hay en la región.

El Artic Sunrise es una insignia de Greenpeace. Es un rompehielos, construido en 1975, que era originalmente un pesquero de focas y que fue comprado para hacer todo lo contrario: manifestarse contra las acciones que afectan la biodiversidad marina y documentar en todo el planeta lo que está sucediendo en el mar, sobre todo en las zonas polares.

Y su activismo no ha sido poco: en 2006 la tripulación a bordo del Arctic Sunrise se opuso a embarcaciones japonesas que intentaban cazar ballenas en el océano Antártico. El buque ballenero Nisshin Maru chocó la nave cuando se interponía entre los arponeros y los animales. Durante el mismo año, el Arctic Sunrise se sumó a las protestas en contra de la instalación de papeleras (de las empresas Botnia y Ence) sobre el río Uruguay, en las inmediaciones de la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Al puerto de Buenaventura arribó el Artic Sunrise de Greenpeace, siendo la primer vez que un barco de organización llega al Pacífico Colombiano. La que aparece en la foto es Sofía Gómez, la récord mundial de apnea, que irá como voluntaria a la Isla de Malpelo junto con los activistas a realizar las acciones de investigación con tiburones e investigar y difundir el llamado a los gobernantes y la comunidad sobre la problemática de los plásticos. Eso se hace por los 15 años de Greenpeace en Colombia y como antesala a la COP16.

Probablemente, una de las acciones más conocidas del Artic Sunrise fue cuando en septiembre de 2013, un grupo de 28 activistas de Greenpeace (entre ellos los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi) y dos reporteros gráficos independientes participaron en una acción para impedir que la plataforma petrolera de la empresa estatal rusa Gazprom desarrollara la primera perforación de petróleo del mundo en el mar del Ártico.

Efectivos rusos capturaron la embarcación y las 30 personas involucradas en la protesta pacífica fueron detenidas. Después de dos meses en prisión se les otorgó la excarcelación bajo fianza y a fin de ese año recibieron la amnistía por parte de las autoridades de Rusia. Finalmente, todos pudieron regresar a sus hogares. Sin embargo, el Arctic Sunrise estuvo retenido en ese país hasta junio de 2014.

Artic Sunrise en el puerto de Buenaventura.

Este barco tiene una peculiaridad, según explican desde la organización, y es que al no ser un barco de carga, no tiene un itinerario totalmente definido. Entonces, aunque su destino sea uno, si algo sucede en el camino o si quieren mostrar alguna problemática ambiental, la agenda puede fácilmente cambiar de un día a otro. “No se sabe, las cosas pueden cambiar. Las labores de campaña cambian totalmente”, enfatizan desde Greenpeace.

El Artic Sunrise en Colombia

En nuestro país, el Artic Sunrise se dirigirá a la isla de Malpelo, donde tendrá apoyo de la Fundación Malpelo para sus operaciones. Allí esperan realizar investigaciones científicas para identificar la relevancia de la biodiversidad ecosistémica que existe en esa privilegiada zona del Pacífico colombiano, donde arriban todos los años a alimentarse las ballenas yubartas.

“El Pacífico colombiano necesitamos protegerlo de las basuras, de la sobrepesca, de la contaminación. Así que es muy importante que el Artic Sunrise estará en aguas colombianas”, resaltó Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo.

También, en camino a Malpelo realizarán acciones de activismo para pedir que se firme el Tratado Global de Plásticos, que actualmente lleva dos años debatiéndose y que espera sacar de circulación el 75 por ciento de la producción plástica del planeta.

En el barco, que llegará a Malpelo el 8 o 9 de abril, están desde experimentados marinos hasta voluntarios, científicos y personalidades, como la reconocida apneísta Sofía Gómez Uribe, quien acompañará a la expedición. Se espera que zarpen este martes dos de abril a las cuatro de la tarde.

El Artic Sunrise realizará varias campañas de activismo en el país.

Según explica Tatiana Céspedes, coordinadora de Greenpeace Colombia, las investigaciones y expediciones de la organización realizadas en los buques de Greenpeace han permitido determinar que el problema global de los plásticos empeora cada vez más.

“Viniendo desde Galápagos pudimos recuperar una gran cantidad de plásticos. Muchos residuos de botellas plásticas producidos en Perú terminan en los mares colombianos gracias a las corrientes que los animales usan para migrar y que ahora están transportando los plásticos de un lugar a otro”, enfatiza Céspedes.

Si bien se había rumoreado en un principio que Greenpeace realizaría acciones de activismo en la isla de Gorgona, donde actualmente se desarrollan laborales de ampliación de la base de guardacostas que hay en ese Parque Nacional Natural, algo que han cuestionado organizaciones ambientalistas, EL TIEMPO pudo confirmar que la oenegé no irá allí.

Esto, según explicaron los expertos de Greenpeace, dado que el tiempo en el que estarán en el país es muy corto y que aún están evaluando los impactos que puede tener el proyecto. La organización enfatizó en que antes de llegar a Colombia, junto con expertos nacionales, analizaron las problemáticas ambientales que afectan al Pacífico para poder desarrollar diferentes acciones y se decantaron por la investigación científica y por hacer llamados para que se firmen acuerdos alrededor de la contaminación y la producción de plástico.

“Somos muy conscientes de todo lo que está sucediendo en la isla de Gorgona. Es uno de los lugares más importantes en cuanto a biodiversidad del Pacífico y sabemos que hay una serie de evaluaciones de impacto ambiental y legislaciones que se están pretendiendo vulnerar. No queremos investigar en este momento en ese asunto, porque lo que estamos haciendo ahorita es poder mostrar el Pacífico colombiano y evidenciar cuáles son las problemáticas”, añadió Céspedes.

Greenpeace crece en Colombia

Y es que aunque Greenpeace lleve ya quince años en Colombia y haya impulsado campañas contra la minería en páramos, el asbesto, los plásticos y un mejor reciclaje en Bogotá, lo cierto es que la oficina local es pequeña y no cuenta con muchos recursos para grandes acciones, según explican los miembros de la oenegé.

Sin embargo, según pudo conocer EL TIEMPO, están trabajando para empezar a ampliar la cantidad de personas que trabajan en el país y lograr realizar mayores acciones de activismo. Una tarea que no es sencilla, según explica Diego Salas, director de Programas Greenpeace Andino, dado que para mantener su independencia la organización solamente recibe aportes de personas naturales y hay un tope máximo en esos aportes. “Greenpeace no necesita que una sola persona nos done millones, sino que millones de personas nos donen un poquito”, destaca Salas.

Para él, Colombia es clave no solo por la gran biodiversidad, sino porque cada vez más toma relevancia en la discusión ambiental global. De hecho, en una de las primeras campañas que realizaron en nuestro país, en 2013, contra la explotación petrolera global y en la que participaban otros países del mundo, los colombianos demostraron su interés por estos temas.

“Uno de los países que demostró más compromiso en cuanto a la ciudadanía fue Colombia. Los colombianos y las colombianas demostraron un genuino interés. Por eso decidimos embarcarnos a trabajar en Colombia. A partir de ese momento y hasta el día de hoy hemos logrado bastantes hitos ambientales. De ahí la necesidad absoluta de Greenpeace de perseguir a la independencia como el único vector que nos puede permitir llevar adelante nuestro trabajo”, agrega Salas.

