En medio de la temporada de lluvias que vive el país, no es rara la aparición de serpientes en los hogares. Aunque se cree que esto solo pasa en áreas rurales, también pueden salir en las ciudades.



Lo mejor es tener precaución y saber qué medidas tomar en caso de encontrarse con una. Es importante saber que no todos estos animales representan un peligro para los humanos.



Según datos de la Clínica Mayo, solo el 15% de todas las serpientes en el mundo son venenosas. A pesar de esta información, anualmente cinco millones de personas sufren una mordedura por parte de este animal.



Cada año hay 2.4 millones de intoxicaciones mundiales por culpa de las serpientes. De acuerdo a la OMS, de este número al menos entre 94.000 y 125.000 terminan en muertes.



En caso tal de que encuentre una serpiente en su casa, lo primero es retirar al animal del hogar. Es importante no matar al reptil sino llevarla a un espacio vegetal o llamar a servicios ambientales.



Si no es posible tomar a la serpiente y retirarla manualmente, entonces lo mejor es restringir su movimiento de alguna manera y salir del radar de ataque del animal. Si está escondida entonces hay que alejarse inmediatamente del lugar y esperar que las autoridades hagan presencia.



¿Qué hacer en caso de una mordedura?

Lo primero es alejarse enseguida del animal y tratar de recordar alguna característica física de la serpiente. Esto es importante por si la serpiente resulta siendo venenosa. De esta manera será más fácil explicarle a las autoridades para que identifiquen al reptil.



Lo segundo es llamar inmediatamente a ayuda médica y mantenerse en reposo minutos después. También es necesario quitarse joyas o ropa ajustada que estén cerca al lugar de la mordedura antes de que empiece la hinchazón.



La herida debe ser lavada cuidadosamente con agua y jabón. Por último, es recomendable elevar la zona del cuerpo donde fue la picadura para evitar la propagación del veneno.

