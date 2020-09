¿Qué es la Alianza por los Páramos de la que habló Duque en la ONU?

En la edición número 75 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente Iván Duque habló de la protección de los páramos en Colombia y lanzó la Alianza Global para la Protección de los Páramos y la alta montaña, que además de generar críticas, es una estrategia de la que no se conocían detalles.

"Los páramos son verdaderas fábricas de agua potable y el lugar de nacimiento de las cuencas hídricas, que irriga a gran parte de nuestro territorio. Por eso, la convocatoria también se extiende a que las naciones del mundo aporten recursos y que entendamos que la protección de los páramos es un deber universal", manifestó Duque ante la ONU.



Pero, ¿de qué se trata esta estrategia en la que Duque espera el acompañamiento financiero de cooperantes internacionales y a la banca multilateral?



De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la finalidad de esta iniciativa es garantizar la conservación de estos ecosistemas y sus bienes y servicios y la implementación de alternativas económicas sostenibles de las personas que lo habitan.



Pero, además, según MinAmbiente, un punto muy importante es que esta alianza también incluye ecosistemas de alta montaña como glaciares y bosque altoandino. Este último es un ecosistema en donde la compañía Minesa tienen planeado hacer su proyecto de minería a gran escala en Santander.



Este instrumento financiero será presentado durante la Pre COP de la Convención de Diversidad Biológica que se realizará el próximo año en Cali. Así mismo, el 11 de diciembre del presente, Colombia organizará la primera Cumbre Mundial virtual de la alta montaña, en la cual se presentarán los avances de dicha Alianza para los páramos, así como una propuesta de su plan de acción.

Las críticas

Más allá de esta nueva alianza, las críticas contra el discurso del presidente no se hicieron esperar. Para muchos no es coherente que el mandatario haya asegurado que está velando por la protección de los páramos cuando en la actualidad está en curso un proceso de licenciamiento ambiental para la empresa Minesa que planea hacer minería a gran escala en en el bosque altoandino, “un ecosistema clave en la protección de los páramos”, según Wilson Ramírez, coordinador del programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt y doctor en Ecología.



“Presidente: los Páramos están integrados con los subpáramos y el bosque alto andino. Eso hace que sea imposible delimitarlos como lo pretende hacer el @MinAmbienteCo.Impida que se haga y nieguen la licencia ambiental a @Minesa_Col! Eso es lo que exigen los colombianos”, señaló en su cuenta de Twitter el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.



Por otro lado, para Germán Andrande, biólogo e investigador del Centro ODS, la solicitud que el presidente hace a la solidaridad mundial para proteger el 50 por ciento de los páramos, tiene el valor de poner estos espacios de importancia estratégica en la mira mundial, pero no como fábricas de agua.



“Es una analogía desmentida por la ecohidrología. La respuesta al manejo del ciclo del agua está además dentro de nuestras fronteras, y mejor haría el Gobierno en actualizar instrumentos como la tasa de uso y la creación de fondos del agua para invertir en los páramos, para que las poblaciones humanas puedan transitar hacia la sostenibilidad con equidad”, señaló.



Pero además de eso, Andrade añade que el presidente se quedó corto en el mensaje sobre el principal problema ambiental de Colombia, la deforestación.



“Presentó algunos logros locales, pero perdió la oportunidad de un mensaje mundial más contundente. Las cifras en valores absolutos de miles de hectáreas recuperadas o que se salvaron de la deforestación no dejan ver la magnitud del problema que todavía se nos sale de las manos”, dijo Andrade.



En últimas, para Andrade, el discurso del presidente Duque toca tema válidos, y sus efectos políticos están por verse. "Pero, perdió la oportunidad de conectarse más con las expectativas de la comunidad internacional en torno a perdida y colapso de la biodiversidad, la relación de la biodiversidad el cambio climático y la vida humana de poblaciones vulnerables. No está en la agenda política buscar un nuevo concepto de corresponsabilidad global. Sería la expresión contundente de lo que dice su propio plan de gobierno: 'La biodiversidad es un activo estratégico de la Nación'”.

