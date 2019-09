¿Qué es el Green New Deal y cómo podría aterrizarse en Colombia?

En entrevista con EL TIEMPO, el investigador colombiano Andrés Bernal —profesor de Queens College y asesor de la congresista Alexandria Ocasio-Cortéz en temas medioambientales— habló sobre los desafíos económicos que vienen para un planeta que se calienta cada vez más rápido.



Estuvo en el país como conferencista, en Uniandinos, hablando sobre el ‘Green New Deal’ (Nuevo Acuerdo Verde) que busca combatir el cambio climático al tiempo que promueve medidas para reducir la desigualdad económica en Estados Unidos.

¿Qué es lo diferente que trae el ‘Green New Deal’?



Con el ‘Green New Deal’ es la primera vez que se propone la idea de un crecimiento sostenible a través de una combinación de proyectos y estrategias que tienen en común la inversión masiva de recursos para reconfigurar la forma en la que producimos y consumimos a una escala lo suficientemente grande como para evitar una catástrofe climática.



El ‘Green New Deal’ rompe con aproximadamente 50 años de ortodoxia económica y política. Su visión reconoce la relación entre los problemas ambientales y las condiciones socioeconómicas. Esto significa crear conciencia sobre los problemas de justicia ambiental mediante los cuales las comunidades marginadas se ven más perniciosamente afectadas por los sistemas que producen el cambio climático provocado por el hombre.



El GND propone una transformación en profundidad del sistema económico estadounidense. ¿Cómo se logra en uno de los países que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero?

​

El enorme tamaño y alcance de la economía de los Estados Unidos, actualmente impulsada por combustibles fósiles, brinda una gran oportunidad para la transformación. Por un lado, nuestro gobierno federal tiene pleno control y soberanía sobre su moneda, el dólar. Podemos emplear las virtudes de un estado emprendedor con objetivos ambientales y sociales que incluyen investigación y desarrollo, energía renovable, infraestructura y un programa de garantía de empleo verde administrado a nivel local para combatir el desempleo y los salarios que empobrecen.



Nuestro objetivo es hacer que la industria de los combustibles fósiles sea obsoleta a través de nuestras propias habilidades para imaginar y construir alternativas. Ese es nuestro reto.

El GND busca reconfigurar la forma en la que producimos y consumimos a una escala lo suficientemente grande como para evitar una catástrofe climática. FACEBOOK

TWITTER

Algunos críticos se refieren al GND como un “manifiesto socialista” o una “fantasía socialista”, ¿por qué?



El ‘Green New Deal’ como un proyecto ideal y político es un desafío para una industria y unas formas de vida muy poderosas que nos han puesto al borde de la catástrofe. Hemos visto el término mal utilizado por líderes corruptos y oportunistas en todo el mundo. Independiente de las etiquetas o ideologías fijas, el problema es real y persiste. Simplemente no podemos seguir viviendo y consumiendo como lo hacemos, esperando un crecimiento extractivo infinito y aceptando los niveles infames de desigualdad en términos de riqueza y poder en un planeta con recursos finitos.



Nosotros, como especie humana, debemos esforzarnos por mejorar. Pero esto, por supuesto, va en contra de los poderosos intereses construidos alrededor de la lógica de la extracción y la energía del petróleo.



¿Cómo sería un GND para Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta?



El desafío es que la economía de Colombia tiene una capacidad limitada para usar su política monetaria y fiscal debido a su deuda en moneda internacional y su dependencia de las inversiones extranjeras, un problema que Estados Unidos no tiene.



En mi opinión, los principales desafíos de un ‘Green New Deal’ para el país significan, en principio, el fortalecimiento y el mantenimiento de la paz. Esto se logra creando caminos hacia un futuro económico sostenible basado en un sector industrial colombiano de energía renovable, una capacidad productiva doméstica, prácticas agrícolas regenerativas, restauración ecológica masiva y un nuevo contrato social con el pueblo colombiano que incluya bienes y derechos públicos sólidos.



Esto nos hace pensar en un Estado emprendedor, una sociedad civil fuerte y unos mercados justos con una agenda más allá de servir solo a los intereses de las élites locales e internacionales. La sociedad civil colombiana debe unirse en contra de la corrupción y la legitimación de la violencia, la guerra y la intimidación tanto como sea posible. Un país en guerra no permitirá ningún tipo de desarrollo.

Los principales desafíos de un ‘Green New Deal’ para Colombia significan, en principio, el fortalecimiento y el mantenimiento de la paz FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son las prioridades ambientales en la inversión pública de EE.UU.?



Bajo el actual gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha empleado una estrategia para reducir el gasto y la inversión en agencias como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y todas las iniciativas de energía limpia. Al mismo tiempo, se ha enfocado en eliminar normas y regulaciones ambientales que deberían cumplir las industrias priorizando el petróleo, el gas, y el fracking. Todo esto es y será, sin duda, un desastre para el futuro del mundo entero.



Bernie Sanders lanzó recientemente un plan de $ 16.3 billones para combatir el cambio climático, una propuesta ambiciosa. También habla de que Estados Unidos elimine el uso de combustibles fósiles a 2050 ¿cómo se paga esa transición?



Es una pregunta interesante porque una de las críticas más comunes, no solo al proyecto ‘Green New Deal’ sino a cualquier política pública progresista en los Estados Unidos, es aquella noción del costo monetario inicial y de cómo se supone que uno “debe pagarlo”.



El plan de Bernie Sanders enfatiza que el GND se paga por sí mismo con ganancias en la productividad y nuevos ingresos tributarios debido a la creación de empleos y ahorros futuros con miras a evitar un planeta inhabitable.



Pero lo más interesante viene por parte de su asesora principal, Stephanie Kelton, una colega mía. Representamos una perspectiva llamada ‘Teoría de la moneda moderna’, en el que uno de sus principios consiste en que un gobierno, come el de Estados Unidos, no debe preocuparse únicamente por las métricas financieras, sino por cumplir sus objetivos sociales y ambientales y equilibrar la economía en su conjunto dentro de los límites que hayan: recursos disponibles y capacidad productiva.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Twitter: @ElTiempoVerde