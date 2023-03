El greenwashing es una estrategia que algunas empresas han empleado para tratar de mostrarse ante el público como amigables con el medio ambiente; sin embargo, es sólo una fachada, puesto que con sus productos o servicios están haciendo todo lo contrario, como lo afirma el portal ‘Ovacen’.



Este concepto en español, que literalmente significa green: verde y washing: lavado está estrechamente ligado al significado del ‘whitewashing’ o blanqueo de imagen, relacionados con el marketing.



El término se creó en 1986 por el ecologista Jay Westerveld para nombrar a empresas que se mostraban como sostenibles, pero en la realidad sus prácticas estaban muy lejos de serlo.

Por su parte, la ONU en la COP27, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, presentó un informe con recomendaciones y compromisos creíbles y responsables para compañías, instituciones y ciudades, puesto que ellos mismos reconocen que desde 2015 estas se han comprometido a la reducción de emisiones de carbono, sin lograr un cambio visible y muchas de ellas han recurrido al ‘greenwashing’.



Varias empresas esconden sus verdaderos procesos a través de un producto ecológico. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo evitar caer en el ‘greenwashing’?

Para que usted no caiga en este engaño o cortina de humo que están utilizando algunas empresas, esté atento a estos cinco tipos de greenwashing, que presenta el portal ‘Ovacen’.

1. Etiquetas engañosas: en ellas aparecerá que son 100 % ecológicas o amigables con el ambiente, de color verde y hasta con el logo de reciclaje, pero en realidad el producto no lo es.



2. Imágenes ecológicas: en su presentación aparecerán imágenes de animales, paisajes, naturaleza, entre otros, lo que le hará pensar que su contenido tiene una responsabilidad social y medioambiental.



3. Afirmaciones intrascendentes: en el lenguaje de la presentación del producto o servicio encontrará palabras como: ‘hecho con materiales reciclados’, ‘no testeado en animales’, etc., lo que suele ser falso y que únicamente se encuentran allí para cumplir con alguna norma para parecer que es ecológico.



4. Un producto ecológico esconde la realidad de los demás: puede que esta empresa entregue otros productos y solamente uno sí cumpla con el cuidado ecológico y en este se esmeren en demostrar que es una compañía social y ambientalmente responsable.



5. Productos con contrapartidas ocultas: uno de los ejemplos más visibles es el encontrar en la información de los productos que son hechos con materiales ‘reciclados y naturales’, no obstante, en la confección de ropa, por ejemplo, hay detrás explotación laboral.

Según el portal ‘Bloo media’, compañías como Nestlé, Mc Donald’s y H&M utilizan el 'greenwashing' para ocultar situaciones de explotación laboral, trabajo infantil y procesos no sostenibles como el uso de químicos y la incorrecta separación de residuos.



