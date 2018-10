¡Qué el ojo no sea más grande que el estómago!

No es una mentira decir que lo primero que se piensa con la cifra de que anualmente 9,69 millones de toneladas de alimentos se pierden en Colombia, es en una gran plaza de mercado que no tiene una estrategia clara para distribuir los alimentos. O quizás que otras casas y familias no tienen una planeación sobre su mercado.



El desperdicio de comida pareciera algo lejano a nuestros hogares. ¿Pero es tan así? Colombia produce 28,5 millones de toneladas de comida al año. El 34 % de esos alimentos van a la basura. Con esa cantidad se podría alimentar a 8 millones de personas al año.

En los hogares se desperdician 1,53 millones de toneladas de comida. ¿Cuáles son los que más se arrojan a la basura por no planear las comidas? Esto dijo el Departamento Nacional de Planeación en un estudio de 2016.

1. Frutas y verduras: son los alimentos que más se desperdician, de cada 10 millones de toneladas disponibles al año, se pierden o desperdician 6.1 toneladas, equivalente al 58%. Los desperdicios, es decir, lo que se desecha en los supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y en los hogares alcanzan a sumar 1.699.910 toneladas, lo cual representa un 28 por ciento de lo que se daña. 2. Raíces y tubérculos: son los segundos en la lista, por cada dos kilos que llega a los hogares colombianos, un kilo se va a la basura. En el país, la cantidad de raíces y tubérculos disponible asciende a casi 5 millones toneladas de las cuales se pierden y desperdician 2,4 millones de toneladas, el 49 por ciento. De este valor, 944.198 toneladas se desperdician en los hogares. 3. Lácteos: De las 129.062 toneladas de productos lácteos disponibles anualmente en el país, 29.067 toneladas, el 23 por ciento, se pierde y desperdicia. El desperdicio, que es lo que se daña en los supermercados y en los hogares llega a 18.732 toneladas, esto quiere decir que por cada 100 bolsas de leche que se van a la basura, 64 lo hacen en los hogares y los comercios. 4. Pescado: La cantidad de pescado disponible en Colombia es de 328.660 toneladas y de esta cantidad se tiran a la basura 49.797 toneladas, cifra que representa el 15 por ciento del total producido. Del total de pescado que va a la basura, el 67% (33.341 toneladas) se desperdicia, es decir, va a la basura en las etapas de distribución y retail y consumo. 5. Granos: Anualmente en el país se podría disponer de 1.162.595 toneladas y se pierde y desperdicia el 13 por ciento, lo cual representan 148.074 toneladas. Del total de lo que va a la basura, el 5 por ciento, 7.525 toneladas, se pierde en la etapa de producción y procesamiento industrial, mientras el 95 por ciento, 140.550 toneladas van a la basura en los hogares y los supermercados, tiendas de barrio y plazas de mercado. 6. Carne: El consumo potencial de carne en el país es de 2.326.467 toneladas al año, sin embargo, el 12 por ciento de ese alimento, 269.268 toneladas se pierden y desperdician. Los desperdicios, que es el alimento que se daña en supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y hogares suman 105.412 toneladas. Esto significa que, por cada kilo de carne, 391 gramos en desperdicia en su distribución y en el hogar. 7. Cereales: Luego de la frutas y vegetales, lo que más podríamos consumir en el país son cereales. De las 9.242.584 toneladas disponibles cada año en Colombia, se pierden y desperdician 772.330 toneladas, el 8 por ciento del total de cereales. De estas, se pierden 179.761 toneladas y se desperdician 592.569, es decir, que de cada 100 kilos de cereales que dejamos de consumir, 77 lo hacen en los supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y los hogares.

No es una mentira decir que lo primero que se piensa con la cifra de que anualmente 9,69 millones de toneladas de alimentos se pierden en Colombia

¿Qué podemos hacer?

- Planear las compras de tal forma en la que no se compre en exceso (en especial cuando se trata de alimentos perecederos).



- Por otro lado, al momento de preparar los alimentos, el tamaño de la porción es fundamental, pues muchas veces se prepara más de lo que se consume y esos alimentos sobrantes van a parar a la caneca.



- Se puede considerar también donar o entregar esos alimentos sobrantes a personas que los puedan consumir (deben estar en buen estado) para evitar que se desperdicien.



- Otro factor importante es tener en cuenta las fechas de caducidad, puesto que alimentos como los lácteos muchas veces se pierden porque no son consumidos en las fechas estipuladas. - Una buena planeación de las compras, o comprar a granel es una excelente manera de disminuir el desperdicio de alimentos.

EL TIEMPO*

*Con el apoyo del proyecto en Modo Acción de la Universidad El Bosque y ONU Medioambiente