Puerto Wilches, Santander, se manifestó contra los pilotos de fracking

Ante el reciente anuncio del presidente Iván Duque de asignar a Ecopetrol el primer

proyecto piloto de fracking (Kalé-1), cerca de mil wilchenses y personas de diversas regiones del país que se desplazaron hasta este municipio del Magdalena Medio, salieron a las calles a exigir que no se haga fracking en el país.

Según Yoselin Infante, Ingeniera electromecánica e integrante de el Comité para la defensa del agua, la vida y el territorio de Puerto Wilches (Aguawil), “convocamos esta

movilización para contarle al país y al mundo que el fracking no tiene licencia social, y que quienes habitamos el territorio que sería impactado nos oponemos rotundamente a que se nos tome de conejillo de indias para experimentar con nosotros una práctica que se viene prohibiendo en el mundo”.



Por su parte Ciro Alfonso Ríos, integrante de Aguawil, afirmó que “le exigimos al presidente Iván Duque que no siga tomando decisiones que pongan en riesgo las fuentes de agua, la biodiversidad y la salud de los habitantes de nuestro municipio y de las futuras generaciones. Queremos a Puerto Wilches libre de fracking”.



La marcha contó con el acompañamiento de personas que se desplazaron desde Antioquia, Cesar, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y otros municipios de Santander, integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking, dirigentes de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO y otras organizaciones, y se realizó posterior al Foro “Transición energética vs fracking” que tuvo lugar el sábado 12 de diciembre en este mismo municipio.



