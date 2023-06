Los sismos ocurridos en el mar Caribe a finales de mayo y el lodo bajo la superficie generaron que la tierra del municipio cordobés Puerto Escondido se agrietara, un lugar en donde abunda el diapirismo, es decir, capas gruesas de lodo.



Estos fenómenos geológicos, según los expertos, ocasionarían efectos a largo plazo para la tierra. Entre tanto, la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) anunció la entrega de subsidios económicos para los damnificados por cuenta de este fenómeno.



No se pierda: (Declaran calamidad pública en Puerto Escondido, Córdoba, por falla geológica)

¿Qué ocurre en Puerto Escondido?

A lo largo de toda la costa Caribe, desde Urabá (Antioquia, Córdoba y Chocó) hasta Galerazamba (Bolívar), hay "un montón de volcanes de lodo", afirma Paula Arcila Gallego, geóloga, doctora en Ciencia Geológicas de la Universidad de Buenos Aires y docente del área de Educación Continua de Los Andes.



La experta explica que los fenómenos de estas características que están más estudiados son los que se ubican en Bolívar y Atlántico, ejemplo de ello es el volcán del Totumo y el de Galerazamba.



En Córdoba, los volcanes de lodo no se han podido estudiar a profundidad por razones sociales, explica la geóloga. Sin embargo, las comunidades que allí residen, los conocen e identifican su posición geográfica, incluso utilizan el lodo con fines terapéuticos debido a que se encuentra en la superficie.



Paula Arcila asemeja los volcanes de lodo de Córdoba con el de Totumo, "adentro del cono, está el líquido, si uno va en horas poco concurridas, se alcanza a ver unas pequeñas burbujas que salen del volcán", esto es por su contacto con la superficies y porque están activos.

El 25 de mayo se registró un sismo en la zona costa afuera del Caribe. En Puerto Escondido los ciudadanos reportaron que se formaron grietas y que se había empezado a sentir un olor muy fuerte. Arcila añadió que en los días siguientes se presentaron más sismos y "eso lo que hizo fue desestabilizar el fluido y empezar a generar en superficie, esas grietas".



"Los volcanes de lodos van creciendo en superficie a lo largo del tiempo, eso fue lo que sucedió en Puerto Escondido", afirma la doctora Arcila, donde el detonante fue la serie de sismos que hubo en el Caribe.



Una vez ocurrieron los sismos, se formaron las grietas en la tierra. Después emanó lodo y gases, por eso el olor extraño. El lodo en la superficie, entonces, afectó la geoformología de la zona.

Facebook Twitter Linkedin

Falla Geológica en Puerto Escondido. Foto: Archivo particular.

(Vea también: En Córdoba 12 municipios están afectados por lluviasy fuertes vientos)

¿Qué pasa con la tierra de Puerto Escondido?

"El volcán está muy cerca a la población y abarca 104 hectáreas, por tanto, hay personas desplazadas", sostiene la experta. "Este no es el único volcán de lodo allí, hay muchos y esto no es algo particular, hay que hacer los estudios para identificar sus ubicaciones, avisarle a la población y explicarles que los volcanes de lodo pueden representar una amenaza", menciona la geóloga y doctora Arcila.



Además, entre los gases que liberan estos volcanes es metano y otros compuestos de hidrocarburos que son altamente peligrosos para cualquier ser vivo.

Adicionalmente, la docente resalta que el lodo contiene materiales como nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfúrico, pero también tiene metano, propano y etileno, que resultan nocivos para la tierra porque la pueden dejar estéril.



"Es como si hubiera un derrame de etileno en una tierra, va a estar estéril durante un tiempo mientras el suelo lo asimila, esto puede tardar seis meses hasta 10 años, dependiendo de la presencia que haya de esa sustancia, de qué tanto llueve en la zona, del tamaño de las grietas, qué tanto tiempo estuvo el lodo en la tierra y la estabilización del terreno", explica Paula Arcila.



Para determinar cuándo puede volver a ser tierra fértil, se debe ir a terreno a realizar un amplio estudio sobre el impacto de las grietas en Puerto Escondido.

📢Sobre la situación de emergencia que se está presentando en el municipio de Puerto Escondido📌, Córdoba, les contamos que una comisión del SGC ya se encuentra en territorio y está realizando varios estudios geocientíficos ⛏️🧪 que esperamos compartir en los próximos días. pic.twitter.com/CMXKNEpklM — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 31, 2023

¿Cuál es la diferencia entre diapirismo y volcán de lodo?

La principal diferencia radica en que el volcán es la última etapa del diapirismo, afirma Arcila.



Siga leyendo: (La falla geológica que puede explotar y borraría del mapa parte de un pueblo de Córdoba)



El diapirismo de lodo es una capa muy gruesa, de aproximadamente 200 metros, que se ubica bajo tierra a cierta profundidad y tiene una carga sedimentaria debido al lugar donde se ubica. Además, debe estar rodeada por un sistema de fallas.



El comportamiento del diapirismo depende de esos tres puntos recién mencionados: "si hay más carga, el lodo tiende a moverse, al igual si sucede un temblor", según Arcila.



La doctora en Ciencia Geológicas lo ejemplica así: "un volcán de chocolate tiene una parte líquida por dentro y a su alrededor, está la torta, que es sólida, cuando la presión se modifica, el líquido empieza a salir por donde puede; así funcionan los diapirismos".



También cuenta que tienen diferentes etapas. Hay unos donde se puede encontrar solamente la capa o la carga sedimentaria, mientras que existen otros con un estado más adelantados que son cuando "a través de una falla empieza a moverse el lodo por las fracturas de la tierra", dice Arcila, quien agrega que hay estructuras mucho más avanzadas que forman los volcanes de lodo porque ya están en la superficie, tanto en la parte continental como en la parte submarina.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO