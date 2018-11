Lo que los árboles y ríos pueden contarnos de la guerra en Colombia

Mangos, cauchos, tamarindos, guamas, palmas, pipirigallos y frailejones. Ríos contaminados, ciénagas desecadas, cursos de agua desviados. Trochas en medio del bosque que le abrieron paso a la ganadería extensiva, a los monocultivos de cacao, arroz y plátano, a la coca, a la extracción ilegal de maderas finas. Hectáreas de selva tumbadas. Puentes para instaurar el horror, para huir después, para regresar. Colegios que fueron trincheras y bases militares. Casas para torturar y asesinar. Parques para amedrentar. Fincas en medio de las montañas para esconderse.

Si todo lo anterior hablara ¿qué nos contarían sobre la guerra? 'Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia' es un proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que agudiza los sentidos, que nos narra el crudo conflicto desde otra perspectiva, desde los mensajes que se esconden en los árboles, los puentes, el agua, los caminos y las ruinas; de cómo estos son testigos silenciosos de la violencia y víctimas que cargan consigo las heridas del tiempo.



“Más que escenarios contemplativos, los paisajes son movimiento, relaciones y conflictos. Si logramos entender lo que tienen para contarnos daremos pasos significativos para comprender los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, dignificar a las víctimas y poner en marcha medidas de reparación, tanto materiales como simbólicas, que tengan en cuenta las condiciones diferenciales de cada población y territorio”, dice el estudio.

Los principales autores, María Luisa Moreno y Javier Rodrigo Díaz, lo primero que hicieron fue consolidar una base de datos de 741 lugares del territorio nacional donde las dinámicas del conflicto armado irrumpieron de manera sistemática y dejaron su huella tanto en la memoria de la población, como en el espacio mismo. Eligieron 12 lugares y los recorrieron con sus habitantes para entender las distintas formas en que conciben el territorio.



“Los grupos armados al instalarse en el paisaje, transforman la cartografía de la vida cotidiana de las comunidades: escogen casas y se adueñan de ellas, estudian la geografía y ubican las trincheras en los puntos más altos, establecen retenes en los ríos, las carreteras y las trochas, crean fronteras minadas, proponen espacios para las fosas comunes, seleccionan árboles simbólicos para convertirlos en lugares del horror, marcan el paisaje con emblemas y consignas de sus grupos armados, se toman escuelas para utilizarlas como escudo. Luego, cuando se van, los lugares quedan desolados, muchos se transforman en ruinas, otros son resignificados de manera inmediata por las comunidades, algunos desaparecen del paisaje y otros se olvidan y dejan de ser visitados”, señala el CNMH.

La zona de las palmas, en Puerto Torres. Allí, los integrantes del Frente Sur Andaquíes llevaron a muchas de sus víctimas para torturarlas, asesinarlas y sepultarlas. Foto: María Luisa Moreno Rodríguez

Los árboles

De acuerdo con los investigadores, muchas de las personas entrevistadas se referían a los árboles como "el lugar del último suspiro", ya que múltiples episodios del conflicto ocurrieron bajo sus ramas y al lado de sus troncos. Tanto el tamarindo como el pipirigallo, por ejemplo, fueron escogidos por el grupo paramilitar Bloque Héroes de los Montes de María para cometer dos de las masacres más recordadas en la historia colombiana: la de El Salado (entre el 16 y el 21 de febrero de 2000) y la de Las Brisas (el 11 de marzo del mismo año).



“Del pipirigallo se cuenta que brotó de manera espontánea junto a la cancha de microfútbol después de la primera masacre que vivió el corregimiento de El Salado en marzo de 1997. Y en la vereda Las Brisas, el Bloque eligió al tamarindo para torturar y masacrar a doce campesinos de la zona acusados de hacer parte de las filas de la insurgencia”, se lee.



Uno de los habitantes de la vereda, en un taller que se hizo como parte del trabajo de campo, dijo lo siguiente del emblemático árbol: “cuando llegué después de diez años, el tamarindo ni creció ni floreció, ni dio frutos y de la herida esa que tenía, de ese nudo que le llamábamos nosotros, empezó a salir una cicatriz, y cogió todo el cuerpo hasta abajo y lo dejó amorfo, o sea esa arquitectura tan linda que tenía ese arbolito, se perdió y ahora que empezó la gente a retornar, volvió a retoñar, empezó a florecer y este año dio frutos”.

Los caminos. Después de décadas la extracción maderera continúa en el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (Chocó). Foto: Javier Díaz Melo

En Puerto Torres, el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) conformó lo que se conoció como una ‘escuela de la muerte’, un lugar destinado a impartir instrucciones sobre cómo asesinar, torturar y desaparecer los cuerpos de las víctimas. En el patio de la escuela del pueblo, un árbol de mango muestra quemaduras, impactos de proyectil y cortes por arma blanca.



Los frailejones del páramo de Sumapaz, dice el documento, eran usados “como trincheras que, en medio de la niebla, servían para protegerse de la vista y del fuego enemigo; otros relataron cómo durante las noches heladas las hojas de los frailejones cobijaron a los combatientes para no morir de hipotermia; mientras que otros dieron cuenta de usos asociados a la curación y el tratamiento de las heridas”.

El agua

Los ríos: las arterias que conectan familias y pueblos enteros, el principal medio de transporte para muchos, donde se festeja, donde se enseña y refuerza la tradición, donde se busca el alimento, donde muchos conciben el surgimiento de la misma vida. Sus surcos con la guerra pasaron a ser deshabitados y a convertirse en cementerios.



La guerrilla de las Farc utilizó al río Vaupés para separar a las familias a partir del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Y en el río Catatumbo, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) instalaron retenes, lugares de tortura, bodegas y puestos de vigilancia. La gente dejó de navegarlos.

Los ríos La Pala y Catatumbo, así como la laguna La Soledad, fueron usados por los grupos paramilitares del Bloque Bananero y el Bloque Catatumbo con un doble propósito, macabro: desaparecer a las víctimas mortales y difundir horror a partir de los cuerpos que flotaban por las aguas.

Para los indígenas de Bocas del Yi el río Vaupés simboliza la vida. Dicen que provienen del agua. Foto: María Luisa Moreno

'Durante la guerra también hay vida'

María Luisa Moreno, líder del proyecto Narrativas de la guerra a través del paisaje en el CNMH.



¿Por qué contar la guerra desde el paisaje?



Porque teníamos un vacío en este tema dentro del CNMH. Decidimos no hablar desde el horror sino desde el paisaje, desde recorrer el territorio, desde una mirada para escuchar distintas maneras de cómo los actores armados en la guerra configuran los espacios. La guerra no es un momento estático que luego transita a la paz, sino que se transforma todo el tiempo. Lo hicimos desde el paisaje natural, que también se da por la construcción social, para acercarnos a esas narrativas.



¿En qué medida un paisaje ayuda a las víctimas de la guerra?



El paisaje nos da pistas de otras maneras de mostrar lo que pasa con el espacio. Nos permite romper la manera de concebir el territorio como municipios y departamentos, y más bien comprender la guerra desde la geografía. Si lo hacemos así rompemos la idea de que un actor hizo presencia en un lado y en otro no, o que las huellas de la violencia solo están para unos y para otros no. Así podremos dejar de estigmatizar, de ver la guerra en blanco y negro, y saber que también participan actores sociales, políticos y empresas que tienen que contar su parte. El paisaje nos enseña que la guerra no es un entendimiento único, homogéneo.



¿Qué buscaban con esta investigación?



Quisimos entender no sólo qué eran esos lugares antes de la llegada de los grupos armados sino qué estaba pasando con ellos actualmente y cómo son resignificados, no siempre como lugares de memoria y resistencia, sino también desde el deseo de acabarlos para olvidar e intentar cerrar el capítulo.



¿Como una forma de sanar?



Exacto. Un ejemplo es el árbol de mango en Puerto Torres. En 2014 la misma comunidad intentó matarlo secándole la corteza, pero solo enfermó. En 2017, cuando fuimos nosotros, el árbol seguía en pie pero en agosto de este año lo talaron. Fue un árbol usado para colgar a las personas, para torturarlas, y era muy emblemático de la guerra. La memoria activa esos recuerdos, esos debates colectivos para hablar del pasado. El árbol de mango era algo que algunos habitantes no querían en el paisaje que ahora estaban concibiendo.



¿Después de la guerra es posible que un paisaje se resignifique positivamente?



Yo no creo que esto se tenga que ver como bueno y malo. Durante la guerra también hay vida. No queremos una mirada de antes, durante y después del conflicto, sino entendiendo el paisaje transversal, a través de muchas capas que son el resultado de una construcción social. Este trabajo es solo una de esas capas, antes pudieron haber otros significados del paisaje.

