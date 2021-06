Deforestación y tráfico de fauna, a un paso de convertirse en delitos

El jueves, la Comisión Primera de Senado se aprobó en tercer debate el proyecto de ley de Delitos Ambientales de autoría del representante a la cámara Juan Carlos Losada. Está a solo un paso de convertirse en Ley de la República.



La creación de siete delitos ambientales y la actualización de los once existentes, es el aporte que realiza el proyecto de ley del representante, Losada, que busca responder a las nuevas conductas delictivas que afectan gravemente el ambiente y ante las cuales actualmente existen altas tasas de impunidad.

La aprobación en el Senado, en último debate, del proyecto de Ley de Delitos Ambientales, es un paso hacia la protección del medio ambiente y nuestra biodiversidad. Hoy es la conciliación en ambas cámaras y desde el @MinAmbienteCo estaremos atentos a seguir aportando al debate. — Carlos Eduardo Correa (@CarlosECorreaE) June 18, 2021

“Este es un proyecto fundamental para darle a las autoridades las herramientas para combatir los principales delitos en contra de la naturaleza en nuestro país. En este sentido, las personas que atenten contra el ambiente se enfrentarán a penas y multas mucho más altas que las que existen en la actualidad y los promotores o financiadores de estos delitos serán castigados, pues en la actualidad no están sujetos a ningún tipo de judicialización ” afirmó el congresista, Juan Carlos Losada.



Según Losada los tres delitos que mayormente afectan el ambiente en Colombia, son la deforestación, la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el tráfico de fauna.



Sobre este particular Losada señaló, “durante el 2020, se perdieron 8 mil hectáreas de bosque primario en la Amazonia esto es equivalente a 11.200 canchas de fútbol del Campín. Adicionalmente, grupos armados ilegales, grupos delincuenciales, élites políticas locales y particulares se han apropiado ilegalmente de más de 200.000 hectáreas”.



Respecto al tráfico de fauna, en Colombia, que es el segundo país más biodiverso del mundo, lamentablemente esta industria es la tercera actividad ilegal más grande después del narcotráfico y la trata de personas.



El proyecto de Ley también crea el concepto de ecocidio que hace referencia al daño masivo y la destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas y contempla para ello, penas de prisión que van desde los cinco hasta once años y medio y multa de 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



