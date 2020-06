De nuevo se cayó proyecto de reforma de las CAR

Al proyecto de ley que buscaba la reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR) le faltaba solo un último debate en la plenaria del Senado para pasar a sanción presidencial y convertirse en ley. Pero se acabó el periodo legislativo sin llegar a esta última discusión y, como muchas otras propuestas de reforma de las CAR, esta también se cayó.



Para el representante a la Cámara por el partido Cambio Radical César Lorduy, autor del proyecto de ley original, fue lo mejor, ya que el proyecto terminó siendo muy distinto a lo que él propuso.



En principio proponía que se eliminaran 26 de las 33 CAR que hay. “Con eliminar me refiero a eliminar la carga burocrática que implica sostener a 33 entidades, porque se les pueden ampliar la capacidad y el territorio a siete de ellas. Por ejemplo, hoy existe la Corporación Autónoma de la Orinoquia, es decir que cubre más que un territorio que protege una zona especial, no un departamento”, sostuvo Lorduy. Sin embargo, esto no fue aprobado.



También se pretendía reformar el funcionamiento y el número de miembros que forman parte del consejo directivo de las CAR. “Se pretendía tener menos de 12 miembros en el consejo directivo, porque las decisiones no son fáciles de tomar. Pero cuando llegó a la plenaria del Senado, siguió con el mismo número de integrantes, pero con participantes de otros sectores”, explicó el representante a la Cámara.



Una de las reformas más importantes propuestas era la eliminación de la reelección de los directores de las CAR –hoy pueden ser reelegidos hasta en tres oportunidades–. Y, aunque fue aprobada esta propuesta, no se aplicaba para los actuales directores.

Y, por último, al contrario de bajar el porcentaje del impuesto predial que los municipios les giran a las CAR, como se proponía en el proyecto de ley, este se terminó incrementando. Lo mismo sucedió con la sobretasa ambiental. “Entonces, en vez de disminuir el impacto sobre los municipios que tiene el funcionamiento de las CAR se les daban muchos más recursos”.



Esta reforma buscaba acabar con la corrupción de la que tanto se dice que existe dentro de las CAR; sin embargo, en opinión de algunos, la presión de los congresistas que se benefician de estas impidió una vez más que se diera un cambio.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE