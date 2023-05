The Peak, la parte más alta de Providencia, se caracteriza por su biodiversidad y atractivo paisajista. Hoy, según expertos locales, está siendo afectado por un incendio. “A la fecha lleva entre 4 y 5 días un incendio del cual se desconocen sus causas”, afirma Violeta Posada, bióloga local.



El incendio está ocurriendo en el sector de Aguadulce, cerca a la represa que lleva el mismo nombre.

Vanburen Ward, jefe del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, asegura que, desde la mañana de este viernes, un grupo conformado por miembros del cuerpo de Bomberos, Puesto Naval Avanzado y guardacostas han tratado de mitigar el incendio con mangueras. Pero, aseguran que consideran necesario que la acción se refuerce con helicópteros.



La magnitud del incendio hizo que se convocara a Consejo Municipal (Cmgrd) y Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd), a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que se le recomendó al alcalde de Providencia declarar calamidad por estado de emergencia.



Una primera versión apunta a que la conflagración inció por "un incendio que se le salió de manos a un agricultor", según relató Posada a EL TIEMPO. Sin embargo, de acuerdo con Ward, quien pertenece a los comités de Gestión del Riesgo de Desastres, hasta el momento, no hay una versión oficial que apunte a cuáles fueron las causas que propiciaron el fuego.Vanburen Ward, de Old Providence McBean Lagoon, añadió que el incendio "esta fuera de control y que se está desplazando hacía el oriente y las zonas de Rocky Point y Old Town, en concreto a Bowden".

Vista aérea de The Peak. Foto: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

La importancia de este sector dentro de Providencia es alta debido a que "The Peak se encuentra ubicado en la zona centro de la isla donde hay bosque, plantas que corresponden a la medicina ancestral y tradicional, y diversidad de especies como cangrejos y reptiles. En puntos más altos hay nacimientos de acuíferos, además es relevante culturalmente para los isleños", afirma la bióloga Posada, quien agrega que The Peak puede considerarse "el corazón de la isla".

"Existe preocupación por perdida de biodiversidad y por la integridad del ecosistema", añade Ward.

Así se ve hoy The Peak. Foto: CMGRD.

The Peak es un parque regional natural desde 2007 por su importancia geográfica y biológica. Datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) dicen que es la parte más alta de Providencia, ya que está a 360 metros sobre el nivel del mar y tiene un área protegida que comprende un predio de 10,57 hectáreas de propiedad de la Gobernación del Archipiélago y que hace parte de la zona núcleo de bosque seco de la Reserva de la Biosfera Seaflower.



Asimismo, es la estrella hidrográfica de Providencia porque allí se encuentran los seis principales nacimientos de agua: Bowden, San Felipe Lazzy Hill, Fresh Water, Gammadith Gully (Bottom House), Smooth Water Bay y Bailey, siendo la principal fuente de abastecimiento del agua para los habitantes.

Hasta el momento, no hay afectaciones relacionadas con lesiones personales o vidas humanas, agrega el jefe del parque Old Providence McBean Lagoon, Vanburen Ward.

MARIA ISABELA DURAN SANJUAN

REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE

