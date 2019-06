Entra en vigencia prohibición de bolsas plásticas en Tanzania

Los comercios de Tanzania dejarán de proporcionar bolsas de plástico en cumplimiento de una orden del Gobierno que entra en vigor este sábado, pese a haber levantado preocupación entre los pequeños empresarios por la falta de suministro de alternativas ecológicas.



Con la decisión del Ejecutivo, Tanzania sigue la ruta marcada en África por países como Kenia o Ruanda, que ya prohibieron las bolsas de plástico por sus graves efectos para el medio ambiente.

La orden tanzana tiene sus orígenes en 2016, cuando se empezaron a prohibir las bolsas más desechables. La normativa actual las prohíbe totalmente e impone penas y multas tanto a su importación como a su fabricación, su comercialización y su almacenamiento.



Su posesión y uso puede acarrear sanciones de hasta 200.000 chelines tanzanos (unos 87 dólares - cerca de 300 mil pesos colombianos-) o prisión durante una semana. La ley también impone adoptar contramedidas de reciclado para los casos de uso inevitable de botellas de plástico. No obstante, contempla excepciones a las restricciones como con los suministros médicos.

"Puedo llegar a vender hasta 30 bolsas al día, pero ahora el Gobierno las ha prohibido y todavía no hemos empezado a recibir las bolsas ecológicas alternativas de nuestros proveedores, no estoy seguro del futuro", explicó a Efe Mussa Juma, un pequeño comerciante del distrito de Kariakoo, en Dar es Salam.



Juma señala que ha estado vendiendo bolsas de plástico toda su vida y que esa práctica es parte de los medios de subsistencia para él, su esposa y sus dos hijos.



En los supermercados, sin embargo, el escenario es diferente y muchos ni siquiera notarán un gran cambio de prácticas a partir de este 1 de junio. "Desde la directiva de 2016, hemos abandonado lentamente el uso de las bolsas de plástico y empezado a usar alternativas no gratuitas", explicó a Efe el responsable de ventas de un supermercado de Dar es Salam que prefirió mantener el anonimato.



Muchos productores de bolsas del país, como Harsho Group, también cambiaron sus fórmulas de negocio hacia alternativas ecológicas no desechables.



No obstante, este cambio requirió fuertes inversiones. El ministro de Medioambiente de Tanzania, January Makamba, enfatizó esta semana en una reunión con las partes implicadas que la prohibición traerá también oportunidades.



"Hemos firmado contratos con tres compañías que comprarán las bolsas de plástico de aquellos con muchas existencias para fabricar otros productos como escritorios o sillas", explicó.



También se han beneficiado los productores de bolsas de papel como Mufindi, cuyo asistente de dirección, Gregory Chogo, contó a Efe que, desde que la prohibición se emitió, se incrementó sustancialmente la demanda para ellos.



Según cálculos de la ONU, de los 400 millones de toneladas de desperdicios plásticos que se producen al año, solo el 9 % es reciclado.



EFE