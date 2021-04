Productos de higiene amigables con el medioambiente

Así como en el mundo, en Colombia también se viene presentando una tendencia de las mujeres por el cambio hacia productos más sostenibles para su higiene femenina. Muchos de estos productos se venden por internet y, en algunos casos, menos costosos que los productos normales.

Copa menstrual

La copa menstrual puede durar hasta diez años. En ese tiempo, logrará reducir en gran volumen los residuos que generan las toallas higiénicas y su costo. Además, al limitarse a recoger el flujo vaginal en vez de absorberlo, no causa sequedad y es más respetuosa que los tampones con la flora de esta zona. Hay muchas opciones y tallas, lo importante es asesorarse muy bien para encontrar la indicada. (También: La menstruación: ¿por qué sigue siendo tabú, si es tan normal?)

Toallas desmaquillantes reutilizables

Las tollas desmaquillantes también pueden generar problemas de residuos en nuestras ciudades. Por eso en el mercado ya se consiguen opciones reutilizables que se pueden lavar y usar sin ningún problema. Depende de la marca que se adquiera, pero algunas pueden durar hasta 1.000 lavados. Hay muchas opciones en internet, incluso con algunas características para el cuidado de la piel.

Shampoo en barra

El shampoo sólido o en barra es un producto que se hace cada vez más popular en algunas cuentas de Instagram, ya que limpia y acondiciona el cabello, al mismo tiempo que lo llena de nutrientes, sin estar contenido en una botella. De esta forma, se está evitando usar botellas de plástico que muchas veces terminan en los rellenos sanitarios.



Además, estos shampoos están elaborados a mano y, en su preparación utilizan menos químicos, conservadores, fragancias y colorantes que disminuyen la contaminación del agua. Algunos alcanza para 80 y hasta 100 baños.

Calzones para el periodo

La copa menstrual no es el único método amigables con el medioambiente para el flujo menstrual. También existen los calzones menstruales, cuya idea nació de mujeres sin acceso a toallas sanitarias ni tampones. Se pueden lavar y volver a usar.



Estos calzones, que a primera vista, son normales, usan varias capas que la sangre y el sudor. Por el número de capas, no permiten que hayan fugas y no dejan residuos, ya que el contenido es absorbido por completo.



Algunas marcas usan telas hidrófobas, antibacterianas, es decir, que no generaran olor; además son impermeables y transpirables. También usan una microfribra con una barrera sanitaria quirúrgica.