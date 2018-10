Nacen los primeros leones por inseminación artificial

Isabel y Víctor, dos cachorros de león recién nacidos en Pretoria (Sudáfrica), son únicos en el mundo. “Son los primeros leones concebidos por inseminación artificial”, anunciaron con orgullo sus ‘padres’, investigadores en la universidad de la capital del país.



Los dos pequeños leones, una hembra y un macho, nacieron el 25 de agosto y evolucionan perfectamente, según Andre Ganswindt, director del instituto de investigación sobre los mamíferos de Pretoria. El hito se logró tras 18 meses de intensos ensayos científicos. “Obtuvimos esperma de un león en buen estado de salud” y después se inseminó a la leona, explica Ganswindt.

La tarea no fue nada fácil. “Trabajar con animales salvajes, en especial carnívoros, es un desafío”, explica la investigadora Imke Luders. “Las hembras se acostumbraron a donar, sin anestesia, muestras de sangre y a someterse a pruebas citológicas para determinar las etapas de su ciclo de ovulación”. La fecundación se hizo en un laboratorio especializado de Ukutula. “Fue algo inédito; ahora tenemos que evaluarlo para asegurarnos de que este enfoque puede reproducirse exitosamente y con más regularidad”, señala Ganswindt.



Si se confirma la eficacia de esta técnica, podría usarse para renovar la especie en lugares en los que está amenazada. La población de leones se redujo un 43 por ciento a escala mundial en los últimos 20 años, y actualmente cuenta con unos 20.000 ejemplares, estima la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN), que clasificó esta especie como vulnerable.



"El nacimiento de los primeros cachorros de león por inseminación artificial en el país en el que viven, en lugar de en un zoo en el extranjero [...], muestra que la protección puede tener varias facetas", celebra también Imke Luders.



Los defensores de la naturaleza matizan sin embargo este entusiasmo. "Aunque somos favorables a las estrategias de protección 'in situ' en caso de peligro para la especie, no apoyamos los experimentos de inseminación artificial en el caso de los

leones", pues se alimenta una industria basada en la caza, denunciaron una veintena de oenegés en un correo dirigido a los investigadores.



El colectivo sí que se declaró favorable a la fecundación 'in vitro' para otras especies amenazadas, como los guepardos. Por su parte, el responsable para África Austral de la oenegé Panthera, Paul Funston, considera totalmente inútil esta "primicia" lograda por los investigadores de la universidad de Pretoria.



"Los leones en cautiverio se reproducen muy fácilmente, como la mayoría de felinos", apunta.



"La población de leones salvajes en África se redujo y sigue enfrentando desafíos como la pérdida de su hábitat y la caza", admite su colega Mark Jones, de Born Free, "pero la dificultad para reproducirse no es uno de los problemas que amenazan su protección".

AFP