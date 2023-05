Tras su participación en el Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental de Santander (CAS), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, sostuvo que en la licencia ambiental otorgada para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto en El Carmen de Chucurí, existen presuntas inconsistencias en la información técnica que dio origen al otorgamiento.

Una comisión técnica conformada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Minambiente efectuó una revisión en detalle y a profundidad del expediente de la actual licencia ambiental del proyecto.



Según la cartera de Ambiente, el informe de la comisión técnica reveló serias deficiencias como: falta de un modelo geotécnico que permitiría entender cómo se afectarían los acuíferos y como el concesionario manejaría la infiltración de agua en la mina.



Otras de las inconsistencias, a partir del estudio realizado por la comisión técnica de la Anla y del Ministerio de Ambiente, fue el vacío en la definición del área de influencia, debido a que se verificó una débil caracterización ambiental.



Además, el informe técnico evidenció presuntos incumplimientos a las disposiciones jurídicas que no son subsanables, y que en criterio del MinAmbiente, la licencia no se debió entregar bajo las condiciones técnicas que tiene el expediente, ni bajo la información entregada por la empresa Colcco.



“Hemos tomado la decisión de demandar esta licencia porque según la comisión técnica no cumple con los estándares ambientales, de esta forma lo hacemos vía una acción de nulidad y solicitamos medidas cautelares para que cesen sus efectos, de manera inmediata”, manifestó la ministra Muhamad.

