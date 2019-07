Cuando un perro monta a otro o a un humano, muestra superioridad

El comportamiento animal corresponde en la mayoría de los casos a respuestas instintivas que han sido aprendidas y heredadas de sus congéneres. También existen otro tipo de conductas que son aprendidas mediante procesos cognitivos como el adiestramiento o la convivencia con el humano, y además existen comportamientos que son el resultado del relacionamiento con su entorno y con otros individuos de su misma especie, como, por ejemplo, el lugar y el papel que desempeñan dentro de la manada.

La convivencia del perro con el humano ha hecho que unos aprendamos de otros, y viceversa; sin embargo, en algunas ocasiones, el relacionamiento ha sido tan estrecho que se tiende a atribuirles conductas propias del ser humano a nuestras mascotas.



Quizá en algunas ocasiones hayamos visto que dos perros del mismo sexo se olfateen, jueguen, y luego de los juegos empiecen a tener comportamientos de monta el uno con el otro indistintamente si se trata de dos machos o dos hembras. Como respuesta a dicho comportamiento, muchos de los amos tienden a pensar que su perro es gay, e incluso en algunas ocasiones llegan a acudir a consulta veterinaria por este comportamiento.



La actitud con que se relacionan los perros –no solo en cuanto al comportamiento sexual– está determinada casi que por completo por mecanismos hormonales. Las feromonas son las principales sustancias químicas encargadas de atraer a individuos del sexo opuesto.



Pero, además de facilitar la interacción entre un género y otro, las feromonas también ayudan a alertar a los perros sobre la presencia y características de otros congéneres en su territorio. Entonces es cuando la monta tiene lugar, y se da como resultado de la lucha por demostrar superioridad y dominancia de uno sobre otro.

Cuando un perro monta a otro –sin importar si se trata de machos o hembras– y apoya todo su peso corporal, bien sea poniendo las patas delanteras o la cabeza sobre los hombros del otro, sin que exista penetración, está demostrando fuerza, dominancia, además de dejar clara su posición jerárquica dentro de una manada. Lo mismo sucede cuando un perro quiere demostrar dominancia sobre un humano e intenta montar a su amo o a otros humanos que convivan con él.



Este es el lenguaje que tienen los caninos para indicar relaciones de mando o condiciones de propiedad sobre otros individuos, o incluso sobre objetos.

Aunque exista penetración entre perros del mismo género, esta no se realiza por deseo, ya que la monta no tiene otra funcionalidad que no sea la de reproducirse o demostrar jerarquía dentro de la manada.



Además, es importante mencionar que la monta indeseada, al igual que la agresividad con otros perros o con el humano, son problemas comportamentales que se generan principalmente por un cúmulo de energía –sexual en este caso– no liberada, ya que todo el ritual de la reproducción, incluido el cortejo, implica un gasto energético importante para el perro.

¿Y cómo solucionarlo?

La solución más recomendable es la esterilización. Esta permite, además de reducir el nivel hormonal del perro y corregir estos comportamientos incómodos, mejorar la calidad de vida de nuestra mascota al reducir las probabilidades de aparición de cáncer ovárico o testicular. Otra parte importante tiene que ver con la educación de nuestros amigos peludos que, junto con paciencia, tolerancia y mucha firmeza, nos permitirán demostrar quién es el verdadero líder de la manada.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

@NoSoyEseGabo