Conozca por qué su mascota puede llegar a ser agresiva

Recientemente una joven argentina fue atacada por la mascota de un amigo (un perro pastor alemán) mientras intentaba realizarse una sesión de fotos con el animal. El suceso causó sorpresa en muchas personas tras dejar evidentes secuelas en el rostro de la joven que recibió alrededor de 40 puntos en una cirugía que duró dos horas, reportó el diario La Nación, de Argentina.

Esta es una situación no tan común, sin embargo, algunas personas la han vivido. Los casos suelen estar relacionados con la edad, la carga hormonal y las afecciones de salud que presentan las mascotas, y por tanto sus reacciones pueden estar movidas por molestias, miedos o incomodidad.

Olga Lucía Molina, médica veterinaria, dice que inicialmente es importante descartar si realmente existe un problema de agresividad o si simplemente son manifestaciones del animal porque se siente amenazado o le molesta una situación.

“Un perro o cualquier otra mascota puede atacar o morder a su dueño o a otra persona si se siente amenazado, tiene miedo o está incómodo con una situación externa que para nosotros puede ser normal”, explica Molina.

Por la mordida de Kenai a Lara, la joven recibió 40 puntos en su rostro. Foto: Twitter Lara Samson

Por eso, la experta recomienda atender a las señales que nos puedan alertar sobre su cambio de comportamiento como “ladridos agudos, erección de la cola o el pelo, que meta su cola entre las piernas o que muestre sus dientes”, para de esta forma prevenir una posible agresión.



Por su parte, la médica veterinaria Rocío Cortés le explicó al diario El Mercurio (Chile) que otro factor que puede incidir en un ataque es si el animal se encuentra en celo o si ya está muy viejo, pues son más vulnerables a patologías que los afectan. “Pueden atacar a sus dueños porque sienten dolor o si hay un aumento de sus hormonas sexuales (celo)”, dijo la especialista, agregando que pueden agredir a una persona que no conocen, por marcar territorio o para defender a sus dueños.

De hecho, cuando Lara Samson, la joven atacada, habló con el periódico El Clarín (Argentina), enfatizó en que el perro nunca había sido agresivo, sino que simplemente al ser tan anciano se sintió invadido. “Es rebueno el perro, nunca mordió a nadie. Fue una reacción que se presentó porque se sintió invadido. No guardo rencor, no tengo bronca ni estoy enojada. Decidí tomármelo con el mejor ánimo posible”, dijo Lara.



Por ello, Molina recalca que es importante cuando no somos los amos del perrito estar alertas frente a sus reacciones, además de respetar su espacio, porque “sin querer podemos invadir su territorio y puede atacar en defensa de él o de su amo”.

Recomendaciones

Para prevenir cualquier tipo de ataque o agresión por parte de su amigo peludo, las expertas dan algunos consejos. Rocío Cortés explica que es importante realizar una castración u ovariohisterectomía –dependiendo del sexo del animal–, “para evitar una acumulación hormonal que desencadene en agresividad”.



Por su parte, Olga Molina asegura que “entre más conozca a su mascota es mucho más fácil disminuir un porcentaje de cualquier evento de agresividad”. Y sugiere hacer cursos de etología canina, por ejemplo, “en la Cruz Roja, que ofrecen cursos en los que les enseñan a las mascotas a socializar con personas y otros de su especie, a hacer deporte y otras actividades que los ayudan a estar tranquilos”, dice.



Cortés añade que si el animal es muy consentido y llegan nuevos integrantes (niños) a la familia, para evitar un ataque por celos, debe haber un acercamiento gradual entre el animal y el infante, y “evitar las muestras de afecto en presencia del animal”.



Molina agrega que en esos casos es clave no dejar a los niños solos con la mascota, si se sale con ellos, el perro debe llevar bozal y finalmente debe enseñársele a la mascota que hay un miembro nuevo en la familia que tiene más importancia.



Además, es importante no cambiar sus hábitos: “No variar el tiempo de sus comidas ni modificar el lugar donde descansa”, con el fin de evitar cambios comportamentales.

Para tener en cuenta

Si es atacado por un perrito o cualquier otro tipo de mascota, debe acudir inmediatamente al médico, enjuague la herida solo con agua y no la envuelva, a menos que exista hemorragia.

REDACCIÓN VIDA

*Con información de ‘El Mercurio’ (Chile), GDA.