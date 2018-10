La bicicleta, ¿la solución para la movilidad?

La bicicleta pareciera que está en camino de convertirse en el mejor medio de transporte. No solo por sus claros beneficios ambientales sino porque las velocidades y los tiempos de viaje son mucho más cortos.



Fíjese en esta comparación: el tiempo promedio de un recorrido en bici es 27 minutos mientras que con un automóvil es de 42. La velocidad de un viaje va así: en TransMilenio es de 23 km/h, en un bus del SITP es de 17 km/h, en un carro particular es 23 km/h y en una bicicleta es de 20 km/h. La cercanía de los valores de velocidad de los vehículos motorizados al de la bicicleta demuestra que, en términos de tiempos promedios de viaje y velocidades, la bicicleta es una opción muchas veces más viable que los medios de transporte motorizados.

El informe de Bogotá Cómo Vamos de 2017 indicó que el 8 % de los ciudadanos usan la bicicleta como principal medio de transporte, es decir un poco más de 640 mil, y que el 83 % se siente satisfecho al usar este medio de transporte. El promedio de edad de los usuarios es de entre 18 y 25 años.



La bicicleta es un medio amigable que no quiere grandes inversiones y su mantenimiento es muy económico. Es parte de la cultura de Bogotá –que cuenta con 385,6 kilómetros de ciclorrutas- y también de otras ciudades en el país que le apuestan a este medio alternativo.



Pero no todo es favorable. Los ciclistas, así como los peatones, son el grupo poblacional con mayor riesgo de afecciones a la salud por calidad del aire. Según Bogotá Cómo Vamos, otros de los motivos por los que las personas no se animan a usar la bicicleta son la inseguridad, los siniestros viales, el déficit de estacionamientos, la falta de infraestructura para hacer combinaciones de rutas con buses y el clima.

Con este panorama, es posible que usted no se decida a ser un biciusuario, pero podría empezar a caminar un poco más e ir a pie cuando deba hacer recorridos cortos, luego usar la bici por recreación –por ejemplo ir a la ciclovía- y luego ir reemplazando el uso del carro para viajes por uno en cicla. La decisión no es fácil y debe hacerse poco a poco. Usar bicicleta en la ciudad requiere elementos como reflectores, luces, etc. Solo con un día que la use, se podría hacer la diferencia.

Reto 8: Me comprometo a caminar 1 kilómetro o a irme en bicicleta al trabajo.

Únase a este reto con el numeral #StopCo2Challenge. Durante 28 días publicaremos en las redes sociales de EL TIEMPO desafíos de la cotidianidad y el contexto de cada uno para explicar el impacto de los comportamientos que tenemos para detener la contaminación del planeta. Además, compartiremos las fotos de las personas que se unen al reto con el numeral #StopCo2Challenge.

