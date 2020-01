¿Por qué están cayendo iguanas de los árboles en Florida?

La primera ola de frío del año 2020 en Florida, donde se han registrado mínimas de hasta 0 grados centígrados, obligó este miércoles a cerrar algunos de los famosos parques temáticos de la región y ha causado que un buen número de iguanas hayan caído de los árboles debido a las bajas temperaturas.

"Esto no es algo que normalmente predecimos, pero no se sorprendan si ven iguanas cayendo de los árboles esta noche conforme las temperaturas caen -1 y 4 grados centígrados", indicó el Servicio Nacional de Meteorología en su cuenta de Twitter.



Las iguanas son animales de sangre fría, y suelen volverse inmóviles conforme las temperaturas bajan de los -1 y 4 grados centígrados, lo que provoca que se caigan de los árboles, pero no significa que estén muertas.



Estos reptiles no son los únicos animales que se ven afectados por las bajas temperaturas, ya que de los 606 manatíes que murieron en 2019 en Florida, 60 lo hicieron por "estrés por frío", aunque la mayor causa de muerte estos

animales son los choques con embarcaciones (137).



Los servicios meteorológicos ya advirtieron este martes de la bajada de temperatura que se registró en algunos estados, pero este miércoles las mínimas han seguido bajando, y en lugares como en Tampa la población amaneció con las temperaturas más bajas de los últimos dos años.



EFE