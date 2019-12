¿Por qué el sismo del 24 no fue devastador en Mesetas, Meta?

Los colombianos siguen en alerta desde el pasado 24 de diciembre, cuando se presentó un sismo de 6,4 en la escala de Richter. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado 231 réplicas que provienen del piedemonte llanero. Según expertos, esto es normal en un país sísmicamente activo.

Pero lo que aún no se ha podido explicar es que no se produjeron afectaciones graves, como en principio se llegó a temer. En el país se han registrado movimientos telúricos de menor magnitud, que han dejado enormes desastres.



Esta vez, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, solo se registraron afectaciones en infraestructura de dos vías en Lejanías, también en el Meta; dos centros de salud y una estación de policía. El alcalde de Lejanías, René Galindo, reportó 15 viviendas afectadas por grietas en paredes y caídas de tanques y tejas.



Aunque es un hecho positivo, para algunos expertos no deja de ser una sorpresa. Gustavo Wilches, fundador y miembro de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina, aseguró que “es increíble que un sismo tan fuerte no haya desencadenado un gran desastre”.



Wilches hace referencia al caso del terremoto de El Calvario, en el norte del Meta, que dejó 33 muertos y 55 heridos en mayo del 2008, cuya magnitud fue menor (5,7).

Esto también llamó la atención de los expertos del SGC.



“Nosotros estábamos a la expectativa cuando lo registramos, no sabíamos los daños que podía causar, porque en el país la historia nos ha llevado a concluir que sismos pequeños pueden causar grandes desastres. Ahora tenemos que evaluar, y los estudios dirán si por sus particularidades el sismo no llegó a tener un efecto tan grande o fue cuestión de que la vulnerabilidad era baja en esta área”, dice Viviana Dionicio, coordinadora de la red sismológica del SGC.



Y es que deberán que analizar varios factores: la magnitud del sismo (que es la energía liberada); la profundidad (mientras más cerca de la superficie, más catastrófico); el terreno (las ondas se propagan por la tierra, y no es lo mismo que una onda viaje en una roca sólida que lo haga en un terreno suave); la frecuencia de las ondas que se liberan y la vulnerabilidad.



Esta última podría jugar un papel clave, pues, según el profesor y geofísico de la Universidad Nacional Luis Ochoa, “Mesetas y Lejanías quedan lejos de poblaciones grandes, y sus edificaciones no son de más de cuatro pisos”.

Todos los días tiembla

En Colombia existe amenaza sísmica en gran parte del territorio, principalmente en las zonas Pacífica, Andina y Caribe. La zona del piedemonte llanero es una de las tantas que registran gran cantidad de fallas (contactos entre las partes de la corteza terrestre). Allí, según Ochoa, “la placa que viene del Pacífico interactúa con la parte continental, que es una roca antigua que levanta las cordilleras y es lo que formó las montañas”.



Sin embargo, aunque este movimiento es diario, no es percibido con regularidad porque depende de la fricción de las placas. “El sismo es más grande cuando la fricción es mayor, es decir, cuanto más tiempo pase sin temblar, más fuerte puede ser el golpe. Es mejor que esté temblando continuamente”, dice.



Los expertos no descartan que la intensidad haya sido mayor en otras zonas porque esto depende del suelo en el que están construidas las ciudades. Y sobre las réplicas, si bien estos movimientos pueden ser fuertes, dicen que son normales tras un sismo.