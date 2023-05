Este fin de semana, el municipio del Guamo (Bolívar) registró la temperatura más alta de Colombia, alcanzado los 41 grados °C y una sensación térmica de 44 °C, de acuerdo con información del Ideam.



Otros lugares del país también registraron altas temperaturas, como es el caso de Neiva, ciudad que alcanzó los 36.8 °C, Montería (37 °C) y Bogotá (22.9 °C).



"Estas temperaturas se mencionan bajo la caseta psicrométrica que toma la temperatura de las estaciones meteorológicas disponibles. Entonces, una cosa es la temperatura en esa caseta y otra la temperatura ambiente que puede registrar sensaciones térmicas por encima de 3 o 4 grados que tienen estas estaciones", explicó a EL TIEMPO Diana Carolina Herrera, jefe de la oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam.



Una mapa otorgado por el Ideam a este diario releva las temperaturas máximas y mínimas registradas en el país entre el 1 y 7 de mayo de 2023.



Según esa información, en los límites de Magdalena y Atlántico se obtuvieron temperaturas de 40 °C. En el departamento de Cesar y la Guajira se alcanzaron temperaturas entre 39 y 40 °C, así como también en los límites del Tolima y Huila.



"Viene una onda que se llama la Madden and Julian, que influye en el clima del país y seca a nivel nacional las condiciones de nubosidad y precipitación. Esto hace que se incrementen de alguna forma los valores de temperatura con mucha más agresividad sobre la región Caribe y el centro del país", explica a este diario Herrera.



La experta del Ideam detalla que esto no significa que el país esté atravesando por una ola de calor extrema.



"La región Caribe está pasando en este momento por la temporada de tiempo seco. Ese valor, para esa estación, no está indicando que nos estamos derritiendo o que Colombia va a arder, ni que estemos pasando por una ola de calor intensa. Se trata de un valor asociado a la temporada regular de menos lluvias", dice Herrera.



Y agregó: "En las otras ciudades, que mencionamos, podemos decir que se registró un incremento en la temperatura con el año pasado, pero no está asociado con otro fenómeno diferente al de esta onda".



REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE