A qué se debe la aparición de hielo rosa en los Alpes italianos

Científicos italianos estudian la misteriosa aparición de glaciares rosados en los Alpes, causado, al parecer, por algas que aceleran los efectos del cambio climático y que se han visto previamente en Groenlandia.



El tema ha generado debate, sin embargo, según le dijo Biagio Di Mauro, del Consejo Nacional de Investigación de Italia al periódico The Guardian, la nieve rosada observada en partes del glaciar Presena probablemente sea causada por la misma planta conocida como Ancylonema nordenskio que se encuentra en Groenlandia.



"La alga no es peligrosa, es un fenómeno natural que ocurre durante los períodos de primavera y verano en las latitudes medias, pero también en los polos", le dijo Di Mauro, quien había estudiado previamente las algas en el glaciar Morteratsch en Suiza a The Guardian.



Mario Picazo, profesor de Meteorología y Cambio Climático en la Universidad de California, explicó en su cuenta de Twitter cómo esta alga genera el derretimiento de los glaciares.



"En los glaciares de los Alpes y en muchas otras zonas del planeta donde la superficie está cubierta de hielo, se refleja una gran cantidad de radiación solar. El elevado albedo (capacidad reflectiva de una superficie) de hielo y nieve son fundamentales para el clima terrestre. Normalmente, el hielo y la nieve, dependiendo de su composición y color pueden reflejar entre un 80 % y 95 % de la radiación solar de vuelta a la atmósfera. Pero, si como en te caso, el color de la superficie helada se oscurece (rosado) el valor del albedo puede ser menor", escribió Picazo.



A esto agregó: "Como ocurre este verano en algunas zonas de los Alpes Italianos (Glaciar de Presena) si aparece el alga, el hielo oscurecido absorbe más calor y acelera su fusión. Eso acelera aún más la proliferación de algas que a su vez aceleran la fusión del hielo", dijo.



En las dos últimas décadas han desaparecido más de 200 glaciares en los Alpes debido al calentamiento global y se quiere evitar que el Presena engrose la lista de desaparecidos. Glaciar Trient - agosto 1891 - agosto 2019📷Denise Balibouse pic.twitter.com/nKtxLDSbl7 — Mario Picazo (@picazomario) July 7, 2020

El fenómeno de la nieve rosa se ha observado en distintas montañas del mundo cuando el calor derrite los restos de nieve del invierno. Muestras de "nieve de sandía" han sido recogidas en glaciares en Groenlandia, Noruega, Islandia, Suecia e Italia.



"En las dos últimas décadas han desaparecido más de 200 glaciares en los Alpes debido al calentamiento global y se quiere evitar que el Presena engrose la lista de desaparecidos", dijo Picazo.



