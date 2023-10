Por primera vez queda captado en video el 'canto' de una serpiente en Suramérica

En medio de una observación de serpientes que se llevó a cabo en el 2021, investigadores brasileños captaron, por primera vez, un inusual sonido. Este resultó ser el primer registro de la llamada de una serpiente en América del Sur.



Una Dipsas catesbyi, más conocida como ornamentada come caracoles, fue el ejemplar que emitió el 'canto'.

Este tipo de serpiente es común en América del Sur y se caracteriza por ser pequeña y vivir en los árboles. Esta especie tiene variedad en su coloración, con anillos completos de colores claros que son separados por anillos negros, varían desde un color blanco-crema, amarillo brillante, naranja o rojo, según el Área de Conservación Guanacaste de Costa Rica.



En la investigación, que fue publicada en la revista Biodiversity and Conservation hallaron que el sonido captado es el primer registro de una vocalización de la serpiente sudamericana Dipsas catesbyi.



"La llamada fue grabada oportunamente en junio de 2021 al ser manipulada, y tuvo una duración de 0,06 segundos, alcanzando 3036 Hz en su frecuencia pico con una nota modulada, emitida a través de la exhalación de aire por la laringe", describen en el artículo.



La frecuencia conocida de los sonidos producidos por las serpientes oscila entre 0,2 y 9,5 kHz.



"Nuestra hipótesis es que las emisiones vocales estructuradas como ésta son una reacción a un intento de depredación y pueden ser una característica compartida por otras especies de Dipsadidae y otras serpientes", sostienen los autores del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

Por la situación en la que se dio el sonido, que fue tras la manipulación del individuo, la categorizaron como una respuesta defensiva. Además, la frecuencia de la vocalización puede no ser perceptible para las serpientes, por lo que no actúa para comunicarse entre ellas sino para enviarle una señal a los depredadores de estos animales, mamíferos y aves.



Los investigadores señalan que es posible que las vocalizaciones de las serpientes sean un rasgo remanente de su ascendencia de lagartos.



"La vocalización parece ser altamente costosa para estos animales, que no tienen cuerdas vocales desarrolladas y probablemente se muestra raramente debido al uso más frecuente de comportamientos defensivos pasivos que tienen un menor gasto energético (por ejemplo, esconder la cabeza y darse la vuelta)", mencionan en el artículo.

"¡Estoy lleno de alegría de que haya salido este registro! ¡De forma desprevenida, mientras filmábamos comportamientos defensivos, grabamos a esta especie de serpiente amazónica vocalizando!", escribió en su cuenta de 'X', Igor Yuri - Cobrinha, fundador y director del proyecto Suaçuboia.

Estou explodindo de alegria que esse registro saiu! De forma despretenciosa ao filmar um comportamento defensivo registramos essa espécie de cobra amazônica VOCALIZAR!!!!



Link pro artigo: https://t.co/LwszsvpAjG pic.twitter.com/ih4rlvCTXH — Igor Yuri - Cobrinha (@igorallus) October 10, 2023

Nicolás Urbina, profesor investigador de la Universidad Javeriana, quien no estuvo involucrado en el estudio, le dijo a El Espectador que esta hipótesis se cumple en otras especies del reino animal, como entre los anfibios que también recurren a los sonidos en situaciones de peligro, como la presencia de un depredador.

En las serpientes este tipo de sonidos no es usual por varios motivos, como que son “algo sordas”, explica Urbina. Su tímpano no está adecuado para identificar este tipo de sonidos, por lo que no suelen emitirlos, haciendo de esta una alerta inútil entre la especie, pero que puede servir para que el depredador las libere.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO ​

