Por maltrato animal, cierran centros de fauna en Cundinamarca

Los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) operados por la Fundación Bioandina Colombia en Cundinamarca, propiedad del veterinario Orlando José Feliciano Cáceres, dejarán de operar después de 18 años por decisión de las autoridades ambientales, luego de las denuncias presentadas por el medio Natural Press sobre presuntos manejos antitécnicos y maltrato animal.

(Le puede interesar: La ofensiva de la Fiscalía contra deforestadores: hablan los señalados)

Estas denuncias fueron cobrando fuerza a partir de las versiones de casi una decena de exempleados que, en los últimos diez años, presenciaron graves irregularidades. A esto se suma un informe del Ministerio de Ambiente y la Universidad Javeriana del 2010 que confirma las denuncias de exempleados.



Medicamentos vencidos, comida en descomposición, mutilaciones de animales, muertes de diferentes ejemplares y maltrato fueron algunas de las denuncias de biólogos y veterinarios que aportaron fotografías, historias clínicas, testimonios y videos.



Tras esas denuncias, el exministro de Ambiente Ricardo Lozano ordenó una visita técnica a los dos centros operados por la Fundación Bioandina Colombia ubicados en Mesitas del Colegio y Guasca, Cundinamarca, con el acompañamiento de la CAR y Corpoguavio, que comprobaron que los animales estaban lejos de encontrarse en condiciones óptimas de confinamiento.



(También: Incendio forestal en Parque El Tuparro arrasa con 2 mil hectáreas)



Y es que la CAR pagó contratos por más de 4.000 millones de pesos a la Fundación Bioandina durante una década para la atención y rehabilitación de unos pocos individuos. Corpoguavio mantuvo un contrato por 245 millones de pesos durante el 2020 con Bioandina, pero venía contratando con Feliciano Cáceres desde 2009.

Maltrato animal en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre (CAVR) operados por la Fundación Bioandina Colombia. Foto: Natural Press

Hallazgos de Minambiente

Cuando el Ministerio llegó al CAVR de Mesitas del Colegio, encontró ocho animales, cinco de Corpoguavio, entre ellos algunas tortugas, dos monos ardilla y dos pumas de la Corporación Autónoma Regional de Quindío, que fueron entregados a Bioandina en el año 2012, según el informe.

Están en un recinto insuficiente para manifestar su comportamiento natural, al interior del encierro no se evidenciaron elementos para acondicionamiento ambiental ni tampoco restos de comida FACEBOOK

TWITTER

Minambiente evidenció que los pumas no tenían los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. “Están en un recinto insuficiente para manifestar su comportamiento natural, al interior del encierro no se evidenciaron elementos para acondicionamiento ambiental ni tampoco restos de comida”.



(Recomendado: Colombia hará el primer censo al cóndor andino, ave en peligro)



A esto se suma que el Ministerio conoció, según versión de la Fundación Bioandina, que al centro entraron tres primates del municipio de Medina, en Cundinamarca, y antes de la visita de la entidad dos de ellos fueron encontrados muertos en su encierro: “uno de los individuos se encontró parcialmente mutilado y en estado de descomposición, razón por la cual no se realizó necropsia”.



La Fundación Bioandina tampoco contaba con los documentos que respaldan el funcionamiento legal del CAVR. Aunque EL TIEMPO se comunicó con Orlando José Feliciano Cáceres, para conocer su versión sobre lo ocurrido, manifestó que prefería mantener su reserva.

La osa Niebla fue entregada por Corpoamazonia con fines de rehabilitación y liberación, pero luego de 16 años de cautiverio sigue en poder del veterinario. Foto: Natural Press

Como parte de la investigación de Natural Press, se solicitó información a seis corporaciones autónomas regionales y a Parques Nacionales sobre el estado de los nueve osos andinos que se encuentran en cautiverio en el Santuario del Oso de Anteojos, también propiedad del veterinario Orlando Feliciano.



Corpoamazonia, Corporinoquia, Corpoguavio, Corpoboyacá, la CRC del Cauca, Corponor y Parques Nacionales le entregaron a Bioandina nueve osos, casi todos con fines de rehabilitación; la mayoría de ellas nunca hicieron el seguimiento sobre el estado de los animales.



La osa Niebla, un ejemplar hembra, fue entregada por Corpoamazonia con fines de rehabilitación y liberación, pero luego de 16 años de cautiverio sigue en poder del veterinario. Años después, la misma autoridad ambiental le entregó, en 2014, a Feliciano Cáceres dos osos más sobre los que nunca hicieron seguimiento y hoy siguen en cautiverio.



(Podría interesarle: Así puede ayudar a reforestar el bosque altoandino en Santurbán)



Un oso proveniente de Risaralda, que fue el primer oso nacido en cautiverio en Colombia, no sobrevivió a las condiciones y a los manejos brindados por la Fundación Bioandina: el animal, tras un escape, murió asfixiado en el lodo.



Mientras las corporaciones desconocían lo que sucedía, el Ministerio, en su visita, encontró los osos en encierro, en malas condiciones, sin posibilidades para su desarrollo y rehabilitación, y sin comida ni agua. Tampoco tenían documentación de respaldo ni microchips para identificarlos. Se encontraron medicamentos de sedación vencidos, carecía de áreas para procedimientos y hospitalización, explica el Ministerio.

El ecuatoriano Armando Castellanos, un investigador que ha rehabilitado y liberado más de 25 osos a la vida silvestre, afirma que “un proceso de rehabilitación en osos pequeños puede tardar unos dos años y en osos grandes, un año. Todo lo que se necesita es voluntad”.



Pero en Bioandina se han tardado hasta 16 años sin resultados documentados científicamente. No existen evidencias exitosas de liberación con monitoreo y las corporaciones nunca fueron informadas de la imposibilidad de rehabilitar sus animales para que fueran reubicados tal y como lo determina la norma ambiental; por eso, las autoridades ambientales determinaron que hoy los centros no pueden continuar su operación.

María Lourdes Zimmermann - Alberto Castaño C



Periodistas de Natural Press

Otras noticias de Medioambiente

-La contaminación por combustibles fósiles causa 1 de cada 5 muertes

-El largo camino de los monos huérfanos de Gabón hacia la vida salvaje