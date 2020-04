Por inconstitucional, piden revocar consulta previa virtual

La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos le comunicó a la ministra del Interior, Alicia Arango, que revoque la circular que emitió el pasado 27 de marzo en la que informa a las comunidades indígenas y afro que las consultas previas se harán de manera virtual, debido a la cuarentena. Para la Procuraduría, al igual que muchos ambientalistas y abogados, la decisión que tomó la ministra Arango es inconstitucional, porque desconoce un derecho fundamental.

Pero, además, según Richard Moreno Rodríguez, procuardor delegado de Asuntos Étnicos, la circular también desconoce la falta del servicio de internet que muchas de estas comunidades por no decir todas tienen.



“Desconoce que la mayoría de los pueblos étnicos habitan en territorios y regiones que presenta los peores indicadores en materia de desarrollo humano y social, así como las más altas tasas de pobreza en Colombia, a la que se suma las enormes dificultades en materia de conectividad, cobertura y acceso a las tecnologías de la información”, se lee en el comunicado.



Y es que la consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas y afro para decidir sobre proyectos de desarrollo en sus territorios. Por lo que la Procuraduría sugiere establecer canales y mecanismos de concertación idóneos con las instancias de los pueblos étnicos.



Estos mecanismos deben "permitir concertar las medidas normativas e intervenciones que se den en los territorios en el marco de la emergencia de la covid – 19 y el estado de excepción, sin detrimento de los derechos fundamentales en particular el de consulta previa".



A este llamado de atención también se sumaron los congresistas Iván Cepeda Castro y Feliciano Valencia, quienes también le pidieron al a ministra Arango reconsiderar la decisión de implementar las consultas previas virtuales.



"Lamentablemente los canales virtuales a los que hace referencia su cartera no aseguran una participación activa y efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en los procesos de Consulta Previa, ya que la mayoría de esta población habita en áreas rurales en las cuales solo el 9,4% de los hogares tienen acceso a computadores, portátiles o tablet, y apenas el 16,2% de estos cuentan con conexión a internet", dicen los congresistas en su comunicado dirigido a la ministra del Interior.



Adicionalmente, dicen los congresistas, "los departamentos que reportan menos conectividad a internet, son los que cuentan con mayor cantidad de población que se reconoce como parte de alguna comunidad étnica, sobresaliendo entre ellos los departamentos de Chocó, Córdoba y la Guajira (Encuesta de Calidad de Vida-DANE, 2018)".



Ahora bien, si bien es cierto que se requieren medidas extraordinarias para enfrentar la epidemia provocada por la covid-19 y proteger a todos los habitantes del país, "la Constitución de 1991, al establecer el régimen de estados de excepción, consagró que ni siquiera en situaciones de anormalidad institucional, como ocurre en este caso, le asisten facultades ilimitadas al poder ejecutivo", puntualizaron los congresistas.

La respuesta de la ministra

La senadora Angelica Lozano le preguntó a la ministra del Interior, Alicia Arango, sobre cómo iban a garantizar la conectividad en estas comunidades y garantizar su participación, a lo que la ministra respondió: "Hay sitios en donde no llega la tecnología, pero por ejemplo, en el caso de los afros, tienen su concejo comunitario y tienen un comité de consulta afro, ellos sí tienen las herramientas. ¿Cuál es el afán de hacerlo (las consultas previas)? No es nada distinto a que pueda salir la reglamentación de regalías que también ayuda a las poblaciones, pero necesitamos una consulta previa para sacar esa reglamentación".



Empresarios piden flexibilizar las consultas previas

Coincidencialmente, el pasado 3 de abril, una lista de empresarios y representates de gremios importantes en el país, como del sector minero, de la palma, entre otros, enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le sugieren tomar ciertas medidas, algunas ambientales, para evitar una crisis económica peor debido a las medidas que se han tomado para disminuir la propagación del nuevo coronavirus.



Entre esas medidas, las mas polémicas fue la de simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías, pues, según ellos, frenan el desarrollo del país.



De ahí que varios reconocidos ambientalistas firmaron una carta (cualquier ciudadano puede hacerlo a través de la página Change.org) en la que le piden al presidente Duque hacer caso omiso a semejante atropello contra los derechos de las comunidades indígenas y afro; pero además, también contra un proceso esencial como la licencia ambiental, un tramite con el que se evitan procesos de deterioro y destrucción de la naturaleza.



Aquí encuentra la carta



"Le recordamos señor Presidente, al empresariado colombiano y a la opinión pública nacional e internacional, que la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite, es un derecho de carácter fundamental, íntimamente vinculado con el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y su posibilidad de sobrevivir física y culturalmente", explican los ambientalistas firmantes.



Y finalmente también se pronuncian sobre la medida del Ministerio del Interior: "En esa misma dirección, manifestamos nuestro rechazo a la reciente directriz del Ministerio del Interior que establece el uso de medios virtuales para la realización de la Consulta Previa, pues es contrario a la naturaleza y fin del derecho, al tiempo que desconoce las reales condiciones de vida en los territorios indígenas, donde el acceso a tecnologías de la información es generalmente excepcional".



