Por fenómeno de la Niña, las lluvias irán hasta el próximo año

Las fuertes y constantes lluvias que se presentan en gran parte del país continuarán por lo que queda del año e incluso pueden alargarse hasta los primeros tres meses de 2021, según indican los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, por sus siglas en inglés), ya que, además de estar en la segunda temporada de lluvias, pasamos por un fenómeno de la Niña (moderado -fuerte).

Por las condiciones de este fenómeno, que oficialmente arrancó en agosto, se seguirán presentando lluvias por encima de lo normal, según Christian Euscátegui, director de la maestría en Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militar y experto en meteorología.



Esto significa que el país debe prepararse para evitar desastres de mayor magnitud como los ocurridos en los últimos días en zonas críticas como la región Andina y el Caribe.



“Vamos a tener un diciembre lluvioso. Debemos estar alertas, porque las lluvias han venido saturando los suelos, hay mucha humedad, por lo que tenemos una gran propensión a crecientes súbitas, deslizamientos. También pueden ocurrir avenidas torrenciales, inundaciones, anegamientos, vendavales y tormentas eléctricas”, explica Euscátegui.



Esta preocupación la comparte el exdirector del Ideam y docente de la Universidad Externado de Colombia, Ómar Franco, quien le aseguró a EL TIEMPO que, lo que le espera al país en términos de la cantidad de lluvia que falta por caer debe alertar a todas las autoridades.



“Lo que preocupa es que ya tenemos mucha agua acumulada y falta mucha más por caer en la región Andina, particularmente en el piedemonte de la Orinoquia, Amazonia, el Pacífico; y la región Caribe. Es probable que existan condiciones fuertes de inundaciones y desbordamiento, crecientes súbitas, deslizamientos en sitios críticos”, explicó Franco.



Es importante agregar que, además de las condiciones de lluvias producto de la temporada y del fenómeno de la Niña, hay regiones en el país como el Caribe que ha venido siendo objeto de una actividad ciclónica muy grande, ya que es el año con más huracanes registrados (31).

“Por esa razón el tránsito de estas ondas tropicales y de ciclones ha dejado a la región Caribe en unas condiciones alta vulnerabilidad de alta presencia de humedad. De ahí que es probable que tengan algún tipo de inundaciones y desbordamientos”, señaló el exdirector del Ideam.



Por otro lado, el experto agregó que las lluvias empezarán a bajar hacia zonas críticas como La Mojana, los bajos del Río Magdalena y el Delta del Magdalena y Cauca, “por eso es importante emprender una actividad de monitoreo lo más pronto posible”.



Sin embargo, aunque las precipitaciones han sido fuertes y constantes, de acuerdo con Euscátegu, no se podría comparar este fenómeno actual con la Niña ocurrida entre 2010- 2012, que dejó graves afectaciones en casi todo el territorio nacional, ya que por ahora ha sido la más fuerte de la historia. Afectó, por el exceso de lluvia, al 96 por ciento de los municipios del país (1.068 municipios) concentrados en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Magdalena.



“Esta Niña, de una intensidad moderada fuerte (dada por las anomalías superficiales del mar que han estado en un rango que se acerca a lo fuerte), no se podría comparar con la ocurrida entre 2010 - 2012. Se acerca en términos de intensidad, pero no en lo extensa que fue la anterior”, señaló Euscátegui.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE