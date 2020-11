Por contaminación, autoridades adelantan acciones en la laguna de Tota

Ante la tutela presentada por la Procuraduría debido a la contaminación que está llegando a la laguna de Tota, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizó de manera simultánea más de 30 operativos en los municipios de Tota, Cuítiva y Aquitania.

Se inspeccionaron puntos de vertimiento y se desmanteló un sistema de riego empleado para el cultivo de cebolla dentro de la ronda de protección de la laguna de Tota, que captaba agua de forma ilegal.



También visitaron restaurantes, hoteles, piscícolas y cultivos de cebolla. La piscícola en donde la Fiscalía halló exceso de plomo fue cerrada como medida preventiva hasta que se establezca qué ocurre y qué está generando la contaminación, según el director de Corpoboyacá, Herman Amaya.



Por otro lado, para determinar qué contaminantes hay en la laguna, Corpoboyacá está tomando muestras con el fin de tener más información de lo sucede en el lago no solo en relación con el plomo, sino con ocho metales pesados más: cadmio, cobre, níquel, plomo y manganeso. Los resultados se conocerán en los próximos días.



“Con estos resultados vendrán acciones que nos permitirán identificar las causas de la contaminación y revisar qué medidas tomar”, manifestó Amaya.

En total se realizarán 24 pruebas en diferentes puntos de la laguna. En caso de no encontrarse plomo, según Amaya, la tutela interpuesta por la Procuraduría sería improcedente.



Por último, el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso ordenó detener la construcción de un lujoso hotel cerca de la laguna, por posibles irregularidades en las licencias de construcción. Sin embargo, todavía no se ha tomado una decisión de fondo; por ahora, el juez actuó bajo el principio de precaución.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE