¿Por qué preocupa tanto la llegada del avispón gigante asiático?

Los Vespa mandarinia (nombre científico) o avispones gigantes asiáticos fueron descubiertos en el estado de Washington, Estados Unidos, en diciembre de 2019, tras las denuncias de apicultores que encontraban a sus abejas melíferas decapitadas, según la ‘BBC’. Estos animales amenazan la seguridad de los humanos ya que, en algunos casos, su picadura puede causar la muerte.



Estos avispones mide 5 centímetros de largo, tienen un aguijón de aproximadamente medio centímetro y poseen mandíbulas muy potentes. Cuando aguijonean o cuando muerden pueden provocar una lesión importante.



Jorge Euclides Tello, profesor de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional, explica que estos insectos pudieron haber ingresado al continente por medio de barcos provenientes de China y Japón.



Además, expone los problemas que pueden estar enfrentando la fauna y flora del continente americano con la llegada de este avispón gigante y porque generan tanta preocupación.

Disminución de abejas

Según Jorge, estos avispones son controladores biológicos, que aniquilan insectos como escarabajos, mariposas, larvas de mariposas y larvas de moscas. En términos generales, mantienen un equilibrio en los ecosistemas, pues atacan insectos que dañan las plantas.



El problema es que llegaron a un país en donde no existe un controlador biológico, es decir, un enemigo natural. Por lo tanto, insectos como las abejas pueden verse muy amenazados, pues no saben cómo defenderse.



El avispón gigante asiático puede acabar con colmenas enteras, en donde habitan hasta 80 mil abejas. La situación preocupa en Estados Unidos, pues "en 1960 había casi 6 millones de colmenas, pero el año pasado se registraron solo 2 millones. Las abejas se han disminuido dramáticamente", dice el experto.



Por esto, la llegada de este avispón, que captura abejas de 1 centímetro y medio, las decapita y luego, usa su cuerpo para alimentar a sus crías, puede ser perjudicial para la supervivencia de estos pequeños insectos productores de miel.



Es muy diferente a lo que sucede en Asia; "en Japón las abejas tiene mecanismos evolutivos de defensa", explica Jorge. Cuando el avispón gigante se acerca a la colmena, las abejas realizan un llamado sonoro y químico para atacar al avispón, llegan unas 200 abejas, rodean al enemigo y hacen vibrar sus músculos torácicos para aumentar la temperatura y poder quemar el avispón.



"Este mecanismo de defensa no lo conocen nuestras abejas, nunca han tenido la necesidad de desarrollarlo", explica.



Ademas, el problema se magnifica pues en Estados Unidos, un país de estaciones, las frutas se dan al mismo tiempo. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de flores esperando a ser polinizadas y si hay pocas abejas no alcanzan las que están a polinizar todo.



Recuerde que las abejas polinizan dos tercios de lo que nos comemos, son vitales para la seguridad alimentaria global.

¿Pueden llegar a Colombia?

Jorge afirma que la posibilidad de que el avispón gigante llegue a Colombia es muy alta y podría tener mayores repercusiones en la fauna y flora nacional que en países como Estados Unidos, "para nosotros será muy grave porque en esos países con estaciones pues en invierno se redice, hay una ondulación. Pero en Colombia no hay estaciones, no hay esos cambios de temperaturas tan drásticos" por lo tanto, los avispones podrían reproducirse muy rápidamente.



