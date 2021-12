El presidente de Colombia Iván Duque, sancionó ayer la ley de acción climática, una nueva normativa con la que el país busca impulsar el desarrollo sostenible a través del establecimiento de metas y medidas que conducirán a la carbono neutralidad al año 2050.



La normatividad, apoyada por ocho ministerios y que fue votada por unanimidad en el Congreso, es una respuesta a la vulnerabilidad de Colombia frente al cambio climático, trazando una hoja de ruta para las próximas décadas en cuanto a acciones y compromisos que serán esenciales no solo para el futuro del país sino también del mundo.



Al respecto, el presidente Duque aseguró que “esta ley es para proteger a nuestra madre tierra. Hoy gana Colombia, hoy estamos haciendo historia en nuestro país. No tenemos un planeta B, el cambio climático no da tregua, desaparecen especies, hay inundaciones, sequías largas, enfermedades y extinción de especies. El mundo demanda, entonces, lo mejor de nosotros y soluciones extraordinarias, con esta ley damos respuesta a eso”.

La ley cuenta con seis títulos y 38 artículos, incluye que al año 2030 el país debe lograr la restauración ecológica de al menos un millón de hectáreas, alcanzar 600 mil vehículos eléctricos en circulación, reutilizar el 10 % de las aguas residuales domésticas, tener mínimo el 30 % de los mares y áreas continentales bajo categorías de protección o estrategias complementarias de conservación, incorporar el cambio climático en la educación formal (preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior) y en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, a través de Escuela Nacional de Formación Ambiental Savia, entre otras acciones



Pero, ¿podrá Colombia cumplir dichos compromisos? Según señalan expertos, si bien es cierto que lo dispuesto en el documento es prometedor y necesario, queda en la mesa saber cómo exactamente lograrán los siguientes gobiernos comprometerse con unos objetivos que si bien son ambiciosos, no tendrán que ser cumplidos por quien los propuso.



De acuerdo con Manuel Rodríguez Becerra, experto en temas ambientales, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y quien conoce con gran profundidad la política ambiental del país, lo cierto es que el cumplimiento básicamente estará en manos de los dos próximos gobiernos.

Becerra señaló recientemente en entrevista con EL TIEMPO que acciones como la creación de nuevas áreas protegidas son “viables y para crearlas existe un procedimiento que seguramente intentarán surtir antes de que termine el gobierno”. Sin embargo, puntualizó en que la deforestación es un tema que también corresponderá a los próximos gobiernos y que en este se ha sido “poco exitoso en disminuirla”.

La #LeyDeAcciónClimática que hoy sanciona el Pdte @IvanDuque no es solo una hoja de ruta, #EsConHechos que ya empezamos a implementarla, por ejemplo ampliando nuestras áreas protegidas en 53.000 hectáreas, entre otras.

Les cuento algunos hitos que conseguiremos con esta Ley👇 pic.twitter.com/whVMr2oCJu — Carlos Eduardo Correa (@CarlosECorreaE) December 23, 2021

Al respecto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, aseguró que lo que se logra con esta ley es que los compromisos pactados “trascienden de gobierno a gobierno”. Para él, no sólo se lograrán los objetivos planteados por la normatividad, sino que además será posible lograrlos antes del tiempo esperado, gracias al compromiso mundial que se ve cada vez más sobre el medioambiente y al avance de las tecnologías que acelerará dichos procesos.



“Dejar una ley es muy importante porque esto trasciende gobierno a gobierno, lo que quiere decir que el Estado debe continuar con estas acciones para llegar al año 2050 como un país carbono neutral. Para llegar al año 2030 con cero deforestación y el 30 por ciento de las áreas marinas y terrestres protegidas, y esto no depende del próximo plan de desarrollo, sino que es una ley de obligatorio cumplimiento. Ese marco normativo acorde a lo que está pasando en el mundo nos da una dinámica muy importante para que las cosas se hagan desde el Estado, la academia y el sector privado que tiene un gran compromiso con esta ley”, destaca Correa.



El director de la cartera ambiental, destacó además que las generaciones más jóvenes tienen un mayor compromiso con el planeta, lo que ayudará al cumplimiento de los objetivos de la ley; y destacó también que el trabajo interinstitucional será vital, pues al estar empresas, entidades y academia conectadas en la búsqueda de un mismo fin, se pueden lograr con mayor efectividad resolver problemáticas como, por ejemplo, la deforestación, que reconoce Correa, ha sido un grave flagelo pero que con ayuda del Ministerio de Defensa mediante la operación Artemisa, y el trabajo con las comunidades, que ha permitido disminuir dichos índices este año.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

