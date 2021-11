Plástico virgen verá una reducción de casi 20 % en 65 grandes compañías

Tres años después del lanzamiento del Compromiso Global por una Nueva Economía del Plástico, la Fundación Ellen MacArthur y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, promotores de la iniciativa, constataron que el uso de plástico virgen había alcanzado su punto máximo para las 65 marcas comprometidas y que ahora se encontraba en una tendencia a la baja.



Las marcas y los minoristas que firmaron el Compromiso Global han reducido colectivamente su consumo de plástico virgen en los envases y empaques por segundo año consecutivo, según nuevos datos.

Esta trayectoria se verá acelerada, según el informe de este año, por los nuevos compromisos que prevén que el uso de plástico virgen se reduzca en casi un 20 % para 2025, en términos absolutos, en comparación con 2018. El establecimiento de un objetivo de reducción se ha convertido en una obligación para los 65 signatarios del Compromiso Global en 2021.



Cuando se combina con el impacto de los compromisos existentes, se estima que aumentar las ambiciones a este nivel evitará que se produzcan 8 millones de toneladas de plástico virgen cada año para 2025. Esto equivale a mantener 40 millones de barriles de petróleo en el suelo.



Aunque esta reducción del uso de plástico virgen es una tendencia positiva, los avances actuales y previstos se basan en gran medida en el cambio de plástico virgen a plástico reciclado. Esto es sólo una parte de la solución, pero no aborda la cantidad total de envases y empaques de plástico en el mercado. Hay muy pocas evidencias de esfuerzos ambiciosos para reducir la necesidad de envases de un solo uso en primer lugar. Menos del 2 % de los envases de plástico de los signatarios del compromiso son reutilizables, y para más de la mitad de los firmantes, este porcentaje es 0.

Dame Ellen MacArthur, fundadora y presidenta del consejo de administración de la Fundación Ellen MacArthur, aseguró que "no vamos a solucionar la contaminación plástica mediante más reciclaje. La eliminación de los envases de un solo uso es una parte vital de la solución. Resulta alarmante que nuestros informes muestran la escasa inversión en este sentido. Necesitamos centrarnos de forma mucho más urgente en la innovación de origen, al comienzo de las cadenas, para replantearnos cómo suministrar productos sin envases o utilizando envases reutilizables. Esto no sólo nos permite diseñar la eliminación de los residuos, sino que también podemos diseñar la eliminación de las emisiones de carbono y crear nuevas oportunidades comerciales".



Iniciativas voluntarias como el Compromiso Mundial han empezado a generar estos cambios. Pero un gran número de empresas y países han reconocido que las iniciativas voluntarias no son suficientes para resolver el problema. Los signatarios del Compromiso Global son responsables de algo más del 20 % de los envases de plástico del mundo. Necesitamos una respuesta global coordinada para que toda la industria y todos los gobiernos actúen a la escala y el ritmo necesarios.



Existe un movimiento sin precedentes detrás de un acuerdo mundial sobre la contaminación por plásticos. Más de 80 empresas líderes y 119 gobiernos nacionales han pedido un acuerdo global para abordar la contaminación por plásticos, y más de 2 millones de personas han firmado una petición pública en apoyo. La UNEA 5.2, que se celebrará en febrero de 2022, es el momento crucial en el que los gobiernos decidirán los siguientes pasos, entre ellos el de iniciar una negociación intergubernamental para un acuerdo mundial.

Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma, destacó que "el Compromiso Global nos está mostrando que la acción voluntaria concertada de los actores de toda la cadena de valor, incluidos los gobiernos, puede cambiar el nivel de la lucha contra la contaminación plástica. Los esfuerzos de todos los signatarios del compromiso por informar de sus progresos de forma transparente y con métricas acordadas son realmente encomiables, y un gran ejemplo del que aprender".

