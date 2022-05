Es un convencido, rayando en la obsesión, de que con pequeñas acciones se pueden lograr resultados importantes en materia de sostenibilidad ambiental. Daniel Salinas, de 19 años, es uno de los empresarios medioambientales más jóvenes de Latinoamérica.

Cuando estaba aún en el colegio y con apenas 15 años, el bogotano creó 'Tree Life', una aplicación que ayuda al medioambiente por medio de la siembra de árboles. Miles de personas interesadas en la actividad física se inscriben en la app y por cada 85.000 pasos contados o 150 kilómetros pedaleados logran que 'Tree Life' siembre un árbol.La recompensa son bonos para comprar productos en comercios y plataformas aliadas.

Después de cuatro años, el joven emprendedor, que inició sus estudios en Babson College, la universidad más importante enfocada en emprendimiento en Boston (Estados Unidos), quiso dar un paso más en la cruzada por contrarrestar el cambio climático y se embarcó en un reto llamado SuperPlants, una proyecto con el cual ya creó un dispositivo que fusiona plantas con el internet de la cosas.

La audaz propuesta busca que las personas cambien sus hábitos de consumo, con ayuda de plantas caseras. El dispositivo se estará probando en algunos locales y centros comerciales de Estados Unidos y Bogotá, y será presentado oficialmente en la próxima reunión de Davos (Suiza), a la que Salinas fue invitado. EL TIEMPO habló con él.

(En otras noticias: ‘Hay un rasgo del fanatismo que me interesa mucho: la falta de imaginación’).

Se embarcó en un reto llamado SuperPlants, una proyecto con el cual ya creó un dispositivo que fusiona plantas con el internet de la cosas FACEBOOK

TWITTER

¿Explíquenos de qué se trata este nuevo proyecto?

​

Hace cinco meses vendí el 60 por ciento de mi 'startup' Tree Life a Daniel Zamora, uno de los usuarios; yo sigo siendo parte de la 'app' y ahora estoy en Estados Unidos armando un proyecto en el que las plantas van a tomar más protagonismo en la vida de las personas. Se llama 'Superplants' y, básicamente, les permite a las personas conectarse con la naturaleza para ayudar a combatir el calentamiento global.

¿Por qué vendió Tree Life?

​

Hace más o menos cuatro años empezamos con esa 'app', cada vez que la gente montaba en bicicleta, caminaba o corría, nosotros plantábamos arbolitos en diferentes lugares de Colombia. Logramos tener cerca de 50.000 usuarios. Sin embargo, hace cuatro meses sentados en Estados Unidos, pensando en el problema del cambio climático, nos dimos cuenta de que el problema es más grande que solo plantar árboles. Empezamos a mirar y a hacer cuentas sobre cuántos árboles necesitamos realmente para que esto importe en el mundo. Nos dimos cuenta de que no hay suficiente espacio en la Tierra para plantar la cantidad de árboles necesarios para contrarrestar los 51 billones de toneladas de CO2 emitidos cada año, porque un árbol en 40 años saca de la atmósfera, aproximadamente, cuatro toneladas de CO2. Si usted hace la cuanta de cuántos árboles necesita para quitar 51 billones de toneladas al año, pues va a necesitar un montón de planetas ‘Tierra’ cada año para plantarlos.

¿Entonces qué se necesita?

​

Si lo que queremos hacer luchar contra el cambio climático y acabar el problema, no solo necesitamos árboles, necesitamos algo más, algo como súperplantas. Y empezamos con esta visión de dirigirnos más a problemas que vivimos en la vida cotidiana, que realmente son los que causan el calentamiento, problemas energéticos, cómo calentamos, cómo enfriamos las cosas, cómo consumimos y qué consumimos. La solución es un problema energético, cambiar la forma en la que consumimos, si el ser humano entiende que no causar esos 51 billones de toneladas de CO2 es la solución, entonces vamos por buen camino. No solamente se trata de contrarrestarlas, sino de cambiar y transformar las ciudades y la forma en la que vivimos y los hábitos que tenemos.

¿Cuál es la forma de lograrlo?

​

Con 'Superplants' les apuntamos a diferentes problemas. El primero, la conexión de la gente con la naturaleza, vivimos desconectados del mundo natural, no nos damos cuenta en nuestro día a día de las plantas. La misión de 'Superplants' es empoderar a las plantas para que la gente las empiece a notarlas y se empiece a crear una conciencia ambiental, que la gente a la vez que pueda cuidarlas, pueda cambiar sus hábitos.

¿Cómo harían para empoderar a las plantas?

​

Para esto lo que estamos haciendo es un dispositivo del internet de las cosas, como un ‘Alexa’, un 'speaker' (altavoz) inteligente, con una planta que le ‘dice’ a usted cómo consumir responsablemente y le da recomendaciones con base en su estilo de vida y al lugar donde usted está. En el futuro va a llegar a su casa y su planta lo va a saludar, le va a hablar y le va a decir: oiga le recomiendo que compre esta leche con base en plantas, porque he visto que dejó de consumir leche y necesita volver a consumir. Es una inteligencia artificial sostenible en un producto que termina siendo su ‘mascota’ y que redimensiona y redefine lo que es una planta en el hogar.

Es un dispositivo del internet de las cosas, como un ‘Alexa’, un altavoz inteligente, con una planta que le ‘dice’ cómo consumir responsablemente y le da recomendaciones con base en su estilo de vida FACEBOOK

TWITTER

Lo que están haciendo es conectar las plantas a los computadores...

​

Así es. Imagínese que usted entra a su casa, va a regar con agua una planta y cuando lo hace la planta le agradece haciendo sonar música en su casa. O que usted camina por la calle y alguien lo sigue, las plantas le avisan que alguien va detrás de usted. O que está en su jardín y le llega una notificación a su celular de que alguien arrancó una planta y se la llevó. Lo que estamos haciendo es tomando un sistema de 'software' que es electricidad y el sistema de las plantas que es electricidad, electrofisiología, estamos construyendo una interfaz para comunicarse entre el 'software' y las plantas.

(Puede leer: La huella de Carlos Fuentes, diez años después de su muerte).

¿De qué manera se conectan, y cómo hacen las plantas para darle indicaciones?

​

Lo que hacemos es un interfaz, un chip que se le pone a la planta y lo que hace es medir las frecuencias y los cambios de frecuencia de la planta a través de un analizador de vectores, que nos permite seleccionar y filtrar señales para saber cuándo alguien, por ejemplo, toca la planta, y en el momento en que sabemos que alguien tocó la planta podemos ‘disparar’ diferentes acciones: música, luz, avisarle al celular que alguien lo está siguiendo. Pero la ciencia detrás de esto es la nanotecnología que está inserta a través de un chip en la planta sin herir a la planta, porque ese es uno los grandes retos que tenemos, cómo hacer para que las plantas puedan convivir con el ser humano, sin llegar a invadirlas. Nuestra visión en Superplants es hacer que las plantas estén conectadas a los computadores para que usted pueda programar a las plantas.

Facebook Twitter Linkedin

Este el nuevo dispositivo EggOne, un parlante inteligente fabricado con plástico reciclado y cerámica, unido a una planta. Foto: Preston Whelchel

¿Ya existe el dispositivo?

​

'Superplants' está en fase de desarrollo; de hecho, el producto principal con el que vamos a salir es esa pequeña ‘Alexa’ con una planta que le va a permitir realizar el tipo de cosas de las que hemos hablado, es un abrebocas de lo que podemos hacer, es un producto de 'hardware' que aún no se puede ordenar para que le llegue a la casa; sin embargo, hemos tenido unas ventas estratégicas a nivel de negocio. Tenemos un cliente que es Felipe Chávez, cofundador de Kiwibot, una empresa de robótica grande, y nos compró las primeras unidades del producto. Hemos vendido algunas unidades y la razón es más para que puedan darnos un 'feedback' del producto, las hacemos para personas seleccionadas que conocen de la industria.

¿De qué tipo de dispositivo estamos hablando?

​

Imagínese un parlante inteligente fabricado con plástico reciclado y cerámica que tiene una planta encima. Parece una matera con una pantalla y encima está la planta, tiene forma de un huevo al que le cortaron la parte de arriba y le pusieron allí la planta. De hecho, se llama el EggOne.

¿Qué tipo de plantas usan?

​

Básicamente lo que se encuentra son 'indoorplants', plantas de hogar. Dragontree, rosa fluribunda, luckybamboo, spiderplant, potos, rubberplant, jade, peperomia y dracaena. Hay plantas de 20 centímetros y 60 centímetros, incluso se considera tener una versión grande del EggOne, para la recepción de hoteles, y pensadas para espacios abiertos y públicos. Hay algunas pensadas para dispositivos: el luckybamboo parece literalmente una antena y puede ser usada como una antena de wifi.

Hay plantas de 20 centímetros y 60 centímetros, incluso se considera tener una versión grande del EggOne, para la recepción de hoteles, y pensadas para espacios abiertos y públicos FACEBOOK

TWITTER

¿A cuántas personas se les ha vendido?

​

Hemos vendido diez unidades, principalmente para pruebas, y los van a poner en sitios, como centros comerciales, en algunas tiendas, en algunos hoteles, oficinas, donde usted puede ir y la planta lo saluda, le da los buenos días y le da consejos de trabajo, sesiones de yoga, o le dice, lleva trabajando cinco horas, párese y haga una sesión de diez minutos de yoga, ¿quiere que la empiece? Usted le da la orden y lo hace. Usted pasa, la planta nota que usted pasó y apagó las luces y le dice que ha notado que deja las luces prendidas en su casa y le pregunta si quiere que las apague, y las apaga o le sugiere que las apague. Es una plataforma también para que otras empresas puedan hacer conocer sus productos, buscamos empresas con productos de sostenibilidad que les cueste llegarles a usuarios. Por otro lado, tenemos empresas que desarrollan productos conscientes que no tienen esos clientes.

¿En qué lugares estarán los dispositivos?

​

Vamos a vender en Florida (Estados Unidos) y en Bogotá, allí estarán las 10 unidades y estamos produciendo cinco unidades para disponer en el Foro Mundial de Biodiversidad en Davos (Suiza), del 26 de junio al primero de julio. Vamos a estar exponiendo el producto a académicos para que puedan ver lo que hemos realizado.

(Además: 'La imagen y la elevación de mujer dan pie a furias y rabias’).

¿Cómo llegaron a ser invitados a Davos?

​

Nos buscaron de una organización internacional de Líbano y Francia, BornGlobal. Nos buscó la CEO de la organización que se llama Kimberly Samaha porque están promoviendo proyectos como el nuestro.

¿Cuántos socios están en este nuevo proyecto?

​

Estamos trabajando con Juan David Almansa, el cofundador de 'Tree Life'; con Sebastian Thrane, es como el genio de la organización, rechazó Harvard por ir a Babson College a hacer negocios y a estudiar emprendimiento; con Luis Rodríguez, que era el CPO de 'Tree Life', la persona que ideó la 'app'. También está Gabriela Doria, colombiana, Ph. D. de la Universidad de Cambridge en ciencias de las plantas, es la que está encargada de construir esta interfaz que permita hacer estas cosas de forma sostenible y real. Estamos trabajando con desarrolladores, gente de diseño, unas 12 personas.

¿Hasta dónde cree que los va a llevar esto?

​

Tenemos una misión, todo el equipo quiere contrarrestar el cambio climático con tecnología, somos esa voz de esperanza y de acción que va a lograr que el cambio climático retroceda a través de la función empresarial, el desarrollo tecnológico y la innovación. Sabemos que este es un paso para llegar allá. Podemos terminar haciendo varios productos en la estructura que estamos montando.

¿Hay otros proyectos?

​

Estamos contemplando también la posibilidad de que el dispositivo sea una conexión con billetera virtual. Es algo loco, pero lo que hacemos es que las plantas se conecten a los computadores y sean parte del internet de las cosas.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84

Más noticias A fondo

-Barranquilla y su apuesta por volver al Magdalena y al mar

-300 escenarios públicos con paneles solares para Barranquilla

-Jóvenes colombianos sienten que Gobierno no actúa ante el cambio climático