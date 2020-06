150 km en un día: la plaga de langostas que avanza por Suramérica

Brasil y Argentina están monitoreando una nube de langostas que cruza Suramérica, y han emitido advertencias en partes de los países. Los insectos, que ingresaron a Argentina desde Paraguay, se dirigen ahora hacia Uruguay.



Si bien no se espera que afecten los cultivos de Brasil, el Ministerio de Agricultura de la nación declaro el estado de emergencia en dos estados del sur para permitir que los funcionarios tomen medidas preventivas.



El decreto del Ministerio de Agricultura que declara la emergencia en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, fronterizos con Argentina y Uruguay, con vigor por un año, le permite al Gobierno implementar un plan para la eliminación de la plaga, importar defensivos agrícolas, contratar brigadas para combatir el insecto y adoptar otras medidas de emergencia para proteger las áreas agrícolas de ambos estados, importantes productores de cereales.



Según la cartera, “la formación de nubes de langostas ha ocurrido de manera relativamente frecuente desde el 2015 en países vecinos como Bolivia, Paraguay y Argentina”.



Y es que esta especie provocó varias infestaciones en 1938, 1942 y 1946, con focos originarios de Argentina que entraron en la región sur de Brasil y afectaron a los estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Minas Gerais.



En esa época provocaron grandes pérdidas, especialmente a los cultivadores de arroz, y ahora, dice el Ministerio de Agricultura, langostas de este tipo han vuelto a causar daños en Bolivia, Paraguay y Argentina.

El paso sobre el océano Índico de dos ciclones tropicales creó las condiciones propicias de reproducción para estos insectos, que requieren suelos húmedos donde depositar sus huevos. Foto: EFE

En el caso de Argentina, “el enjambre de langostas llegó en mayo por Paraguay y hoy está cerca de la provincia de Entre Ríos”, dijo el departamento de seguridad alimentaria de Argentina, Senasa, en un informe del 23 de junio.



“Prácticamente la manga no se ha movido por las bajas temperaturas, que las afecta notablemente”, indicó Héctor Medina, ingeniero agrónomo del Senasa.



También aseguraron que la plaga no constituye un riesgo para la salud humana ni animal y que, hasta ahora, no ha habido daños de los cultivos en el área, según el departamento. Las invasiones más recientes de langosta en Argentina fueron en 2019 y 2017, según Senasa.



Las langostas se han desplazado a través de unos 1.000 kilómetros desde que ingresaron a Argentina por la provincia de Formosa. Y es que son capaces de viajar hasta 150 kilómetros en un día. Se sabe que cruzan de una provincia a otra o, incluso, de un país a otro en pocas horas.



Conforme lo revelan diferentes investigaciones, condiciones climáticas como fuertes precipitaciones favorecen el brote de estos insectos. Algunos estudios desarrollados han apuntado a que el crecimiento de la población es favorecido por inviernos suaves y por el incremento de lluvias.



Condiciones que se dieron recientemente en África. Enjambres masivos de langostas han devastado los campos en África y Pakistán, destruyendo cultivos y dando un duro golpe a las economías.



El paso sobre el océano Índico de dos ciclones tropicales consecutivos, con fuertes lluvias torrenciales, creó entre mayo y octubre del 2018 las condiciones propicias de reproducción para estos insectos, los cuales requieren suelos húmedos donde depositar sus huevos.



Así, las lluvias permitieron que durante nueve meses millares de langostas se multiplicaran en el desierto Rub al-Jali de Arabia para después desplazarse a países vecinos, donde un clima inusualmente húmedo ha facilitado que sigan creciendo en número.



Sin embargo, según el Instituto Alexander von Humboldt, la especie que se ha registrado en África, e incluso en Asia, difiere de la que se encuentra en Suramérica, conocida como 'Schistocerca cancellata' y que es exclusiva de la región. En cuanto a si llegaría a Colombia, la institución asegura que primero deben hacer modelos de distribución de la especie.



