Plaga de clones de cangrejos invade cementerio en Bélgica

Cientos de cangrejos modificados genéticamente para ser mascotas invadieron el cementerio de Schoonselhof, en Amberes, una de las ciudades más importantes de Bélgica.



Se trata de una especie de cangrejo marmolado o cangrejos de río jaspeados ('Procambarus virginalis'). Esta variación del animal se identificó en los años 90 en Alemania y, se cree, surgió del comercio de mascotas.

De hecho, no se tiene registro de ninguna población de estos cangrejos originada de manera natural, lo cual no quiere decir que no puedan reproducirse una vez quedan en libertad.



Justamente eso fue comprobado en el cementerio Schoonselhof, conocido por albergar los cuerpos de varios soldados caídos en combate durante la Segunda Guerra Mundial.



Allí, a finales de octubre, se empezaron a reportar cientos de estos animales en charcos y arroyos aledaños al lugar , según informó el diario 'The Brussels Times'.

Esto llevó a que el Instituto Flamenco de Investigación de la Naturaleza y los Bosques.(Inbo, por sus siglas en inglés) calificara la infestación como peligrosa para la biodiversidad local, indicó el mismo medio.



Pero, ¿por qué son tan peligrosos?

Un máquina de reproducción

Los cangrejos de río jaspeados son animales que pueden llegar a medir alrededor de 10 centímetros, un tamaño ideal para los acuarios ornamentales.



Su apariencia es similar a la de otros cangrejos de río como los que aparecen con frecuencia en las aguas de Florida, Estados Unidos.



El jaspeado, sin embargo, tiene una característica que lo diferencia de sus 'parientes' cercanos: se reproduce por partenogénesis debido a una mutación cromosómica.

Es decir, pueden reproducirse en solitario sin necesidad de pareja. Todas las crías nacen idénticas a su progenitor y lo hacen en muy poco tiempo, lo que lleva a que, dadas las condiciones, la población crezca de forma descontrolada.

Su dieta consiste "en todo lo que puedan agarrar (hojas, insectos, otros caracoles pequeños, crías de peces, etc.) es capaz de viajar hasta 2 km y excavar hasta un metro de profundidad", explicó un vocero del Inbo a 'The Brussels Times'.



Eso es lo que está pasando en Schoonselhof, lugar desde el cual podrían haberse desplazado varios cangrejos a otras zonas, pues se transportan con facilidad tanto por tierra como por agua.

La masificación de estos clones da pie a un diagnóstico preocupante teniendo en cuenta que, tal como se aseguró en 'The Brussels Times', por el momento no hay forma de controlar la población creciente.



Y Bélgica no es el único país que se enfrenta al cangrejo marmolado a largo plazo.



Según publicó la revista 'Nature' en 2018, estos especímenes ya son un problema en Madagascar (África) y podrían continuar siéndolo en otras partes de Europa.

