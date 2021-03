Corpoboyacá monitorea plaga de cangrejos que llegó a laguna de Tota

Frente a la denuncia de los habitantes del lago de Tota sobre la presencia del Cangrejo Rojo Americano, (Procambarus clarkii), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), aseguró que grupo de funcionarios de Corpoboyacá, adelantará monitoreo en el lago de Tota, para identificar la ubicación actual y detallada del Cangrejo Rojo Americano, (Procambarus clarkii), especie invasora, en los municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota.

(Le puede interesar: Este domingo fue el tercer día más lluvioso de febrero del 2021)

La semana pasada varios campesinos que trabajan en los cultivos de cebolla que rodean la laguna encontraron la especie y avisaron a algunas autoridades.



Según Diego Pedraza, subdirector de la Fundación Tota Sostenible, la llegada de esta especie es muy preocupante, "pues lo único que sabe, es que es una especie importada que llegó en 1985 al Valle del Cauca con fines comerciales y empezó a propagarse en otras regiones como la Sabana de Bogotá, en la laguna de Fúquene y en el alto Chicamocha", le dijo a la W Radio.



(También: ‘Alerta roja’ de la ONU: compromisos climáticos son muy insuficientes)



Ante estas preocupaciones, Corponboyacá expresó que sigue en búsqueda de nuevos sitios que reporten presencia de la langostilla roja, con el fin de obtener un conocimiento más acertado sobre su comportamiento y los impactos negativos que pueda ocasionar al ecosistema acuático y la biodiversidad en el Lago de Tota.



"Corpoboyacá siguiendo el principio de precaución emitió circular externa en julio de 2019, con el propósito de informar las características de la especie, impactos que generan al medio ambiente, la salud humana, recomendaciones y prohibiciones", señaló la institución en un comunicado.



Frente a las posibilidades de que esta animal sea comestible, la autoridad ambiental solo señaló que tienen un proyecto la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para el uso del Cangrejo Rojo Americano para la formulación de dietas para trucha arcoíris. "En lo corrido de este 2021 se llevará a cabo la segunda fase de este proyecto para definir el manejo puntual de la especie en los ecosistemas donde se ha encontrado", indicaron.(Recomendado: Las zarigüeyas, controladoras de plagas y vitales en los ecosistemas)

Recomendaciones si encuentra un Cangrejo Rojo Americano

1. No transportarlo a nuevos cuerpos de agua.

2. No manipularlo directamente con la mano.

3. Se recomienda a los municipios realizar control y vigilancia en cuanto al comercio de animales vivos en acuarios, restaurantes, actividades de transporte de mercancías de origen acuícola, especialmente, en los sitios donde esta detectada la especie.

4. Informar a las autoridades ambientales sobre su presencia. No emplearlos como mascota, pueden escaparse y colonizar nuevas áreas.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

OTRAS NOTICIAS DE MEDIOAMBIENTE

Áreas amazónicas en Brasil se venden ilegalmente en Facebook

El calentamiento global amenaza las cadenas alimenticias de plancton