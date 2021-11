Pimp my carroza: el proyecto que empodera a los recicladores de Colombia

“El oficio del reciclaje es un oficio al que las personas llegan por necesidad. Son personas que por falta de oportunidades prefieren meter las manos a la basura antes de delinquir, antes de volverse un pillo”, así describe Andrés Padila, embajador de ‘Pimp my carroza’, el duro trabajo de ser reciclador.



Para él, en Colombia no se valora lo suficiente el trabajo que miles de familias realizan al recolectar, separar y disponer residuos. Un oficio que en promedio deja apenas 8 mil pesos al día. Por eso, desde 2015 Padilla junto con un equipo de personas trajeron de Brasil la iniciativa ‘Pimp my carroza’.



La idea, nacida en São Paulo en 2012, busca pintar las carretas que los recicladores llevan con la basura recogida, y así darles un mayor empoderamiento, al tiempo que se realizan actividades de recreación, capacitación y salud con las familias de los recicladores.



Según cuenta Padilla, quien es co-fundador de Ecoworks, empresa que desarrolla estrategias ambientales de reciclaje hace más de 10 años y aliada esencial en el trabajo de adaptar el modelo de ‘Pimp my carroza’ a Colombia, este año junto a más de 40 artistas intervinieron un total de 30 carretas.

Las familias de los recicladores también participaron en las actividades. Foto: Cortesía 'Pimp my carroza'

Durante las siete ediciones que han tenido hasta ahora, ‘Pimp my carroza’ ha trabajado en Bogotá, Cali y Medellín, ha intervenido más de 400 carretas y ha sido apoyada por más de 150 artistas voluntarios que se suman al objetivo de apoyar el trabajo de los recicladores con un poco de su arte.



Padilla destaca que uno de los objetivos que tienen con la iniciativa es mostrar la importancia y el valor del trabajo que realizan los recicladores, entendiendo, que no solo se cuida al ambiente, sino que además, este es un oficio realizado por personas que merecen más reconocimiento y respeto de la sociedad.

“Nosotros llamamos a los recicladores ‘héroes ambientales’, porque son personas que salen a buscar sus sustento día y noche en las calles de nuestro país y falta muchísimo reconocimiento por parte de la sociedad frente a hacer una separación de residuos y entregar ese material separado al reciclador de oficio”, destaca.



Por eso, el trabajo de intervención de las carrozas lo consideran muy importante, porque a través de este, los recicladores se apersonan más de su herramienta y de su oficio. Según Padilla, lo más pintan comúnmente es imágenes religiosas, pues el trabajo de embellecimiento.

“Muchas veces al reciclador le gustan las imágenes religiosas. Se les ha pintado la virgen María, Jesús, el niño Dios. Cada uno de los artistas que ha ido terminan haciendo diversos diseños muy interesantes, en esta edición tuvimos mucho stencil”, destacó.



Además, también buscan ofrecerles a los recicladores espacios de disfrute, aprendizaje y oportunidades. Por eso, este año realizaron la primera edición del Encuentro de Competitividad del Reciclaje, una hackatón empresarial por la economía circular que se llevó a cabo el pasado 26 de octubre y que contó con la participación de importantes empresas del país como 3M, Belcorp, Corona, Nestlé, Tetra Pak, Natura, Jerónimo Martins, Pepsico, Alianza Team, Mondelez, Postobón, Unilever, Popsy, Alianza Team Esenttia, Apropet y Plastilene, entre otras, con la idea de construir un espacio de cooperación con asociaciones de recicladores.

Adicionalmente, este año con ayuda de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) con su Programa Empleos Verdes en la Economía Circular (PREVEC) empezaron la implementación de un proyecto de movilidad eléctrica que busca sustituir la tracción humana para que los recicladores puedan realizar su labor con una herramienta de trabajo digna que les permita aumentar la capacidad de carga, cuidando su salud y mejorando sus ingresos.



El objetivo a futuro es que cada vez más se pinten menos carretas jaladas por recicladores, y empiece a incrementar el número de triciclos eléctricos movidos por energía responsable con el medioambiente.

