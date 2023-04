La organización Peta, cuya sigla significa ‘Personas por el trato ético de los animales’ le han exigido en los últimos días al alcalde de Nueva York parar la matanza de ratas en la ciudad, argumentando que estos roedores no merecen el sufrimiento que se les ha ocasionado con los métodos de exterminio que están utilizando.



“Las ratas que ves en las calles siguen siendo animales sensibles e inteligentes y se merecen algo mejor que ser asesinados de manera espantosa y dolorosa”, afirmó la directora de comunicaciones de Peta, Ashley Byrne quien también manifestó que esta situación de proliferación de roedores en la ciudad se debe al comportamiento humano principalmente, por el manejo inadecuado de los residuos en los hogares.



Lea más (La guerra contra las ratas: ¿hay forma ética de matarlas?)

El grupo activista hizo un llamado directo a la oficina del alcalde, Eric Adams, y se comunicó con su asesora, Rachel Atcheson, para debatir cómo reducir la población de ratas de una manera menos cruel.



Ingrid Newkirk, presidenta de la organización, manifestó que la solución más viable y menos dolorosa es la esterilización química, sin embargo también es necesario que se tomen medidas en cuanto a la recolección de residuos y limpieza de las calles de la ciudad, porque el método de esterilización lleva tiempo. “Si el objetivo es matar, vendrán más ratas para llenar el vacío y el ciclo continuará”, agregó Newkirk.



Le puede interesar (Ella es la ‘exterminadora de ratas’ que nombró Nueva York para combatir la plaga)

Facebook Twitter Linkedin

Un residente de Brooklyn argumentó que la población es la que tiene la culpa de la proliferación de ratas. Foto: Pexels

Lo que dice la Alcaldía de Nueva York al respecto

Por otra parte, el secretario de prensa del alcalde expresó que se van a analizar todas las técnicas y herramientas de mitigación de ratas porque “todos los neoyorquinos odian las ratas: son sucias, enfermas y degradan nuestra calidad de vida. También representan un riesgo para la salud pública de todos los neoyorquinos”, dijo Levy en un comunicado a 'The Post'.



La alcaldía señaló que ha implementado varias iniciativas para combatir a los roedores en los que se incluye la instalación de contenedores de basura para mantenerlos alejados de los residuos y que la empresa que recoge los desperdicios pasa ahora por estos lugares a partir de la medianoche, no como lo hacía anteriormente a las 6 a.m.



Hace pocos días, el ayuntamiento nombró a Kathleen Corradi como ‘Zar de las ratas’ quien se encargará de crear una estrategia unificada para contrarrestar este problema y que finalmente se puedan deshacer de los roedores.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Insulina en pastilla: científicos canadienses avanzan para hacerlo real

Hinchas lanzan ratas muertas a sus rivales en pleno partido: indignante escena

Hombre pidió domicilio y recibió una rata viva en el pan