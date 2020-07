Encuentran metales pesados en tiburones de Isla Fuerte

Isla Fuerte está ubicada en el golfo de Morrosquillo, en el Caribe colombiano. Gracias a su diversidad marina, allí, decenas de habitantes viven de la pesca artesanal y del consumo de especies como los tiburones. Ese escenario fue analizado por Yurani Rojas, ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, quien halló metilmercurio en algunas muestras de tiburones sedoso y toyo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es un elemento que está presente en el aire, el agua y los suelos. Existe en varias formas: elemental o metálico, que se encuentra en el suelo; inorgánica, que es utilizada en procesos industriales, y la orgánica, resultante de la liberación en el ambiente, en el que ciertas bacterias lo transforman en metilmercurio. Esta última es la que se encuentra en la fauna marina y es la más común en humanos.(Le podría interesar: Pandemia provoca mayor reducción en consumo de carne en décadas)

Un primer hallazgo de esta investigación enciende las alertas: “En todas las muestras colectadas había metilmercurio y están sobrepasando el límite permitido para consumo humano”, afirma Rojas, pues la OMS recomienda no consumir más de 1,5 microgramos por gramo.



Estos altos índices de concentración sugieren procesos de bioacumulación. “Los tiburones, al ser depredadores tope, estarían consumiendo elementos tóxicos que han obtenido sus presas a lo largo de toda la cadena alimenticia”, dice la investigadora.



Es decir, esta problemática no estaría afectando solo a los tiburones, sino a otros seres vivos como crustáceos, moluscos y peces, que probablemente están acumulando estos metales.



El estudio también encontró altas concentraciones de cobre y zinc, que en tiburones adultos funcionan como protector del hígado contra el cadmio, otro metal pesado. Incluso el arsénico, que es potencialmente cancerígeno, se encontró en todas las muestras.



Hasta el momento, no existen estudios precisos sobre las fuentes de estos elementos, pero podrían ser dos: una natural, por la geología de la zona, en la que podría haber presencia de algunos de estos metales que se liberan en el ambiente.



La segunda sería por las actividades humanas, que pueden ser agrícolas, asociadas a la aplicación de plaguicidas; industriales, ligadas al uso de hidrocarburos de alta densidad, y la gran mayoría podría ser por minería ilegal, según Rojas.



Las afectaciones de estos elementos en los tiburones son varias. “A largo plazo, estos metales pueden generar problemas en los sistemas reproductivo, nervioso y locomotor”, afirma Andrea Luna, directora del semillero Aquasistemas y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.



Ambas investigadoras manifiestan su preocupación, pues los impactos no son solo para cada individuo, sino para toda la población de la zona.



Cerca del 70 por ciento de tiburones que se pescan en Isla Fuerte son juveniles, dato que no es menor, pues estos no han alcanzado la edad de reproducción. Se cazan y queda poca descendencia para mantener las especies, algunas de las cuales ya están en peligro de extinción. (Lea: La respuesta de Alpina a ganaderos en pelea por precios de la leche)

“Los tiburones, al ser depredadores tope, estarían consumiendo elementos tóxicos que han obtenido sus presas a lo largo de toda la cadena alimenticia”, dice la investigadora. Foto: Derli Yurani Rojas.

Riesgo para la salud

Para este estudio se hicieron 95 encuestas, que indican que los habitantes de la isla consumen en promedio 64 gramos de carne de tiburón, 59 días al año. La ingesta semanal estimada por persona es superior a los valores recomendados por organismos colombianos e internacionales, situación que pone en riesgo a los isleños.



De ahí la recomendación de las investigadores de no consumir carne de tiburón de Isla Fuerte. “Elementos como el mercurio están por encima de los límites máximos recomendados por la OMS. Esto ya genera una alerta porque, en teoría, no se deberían consumir. Los niños y las mujeres embarazadas deberían evitarlos porque pueden generar riesgos para la salud humana”, concluyó Luna.



MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

Pesquisa Javeriana