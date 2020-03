Los perros más hábiles e inteligentes del mundo

iStock

El cuarto lugar lo ocupa el Golden Retriever, famosos por su pelaje dorado y brillante. Lord Tweedmouth, un político británico, tenía una fijación con el color dorado y experimentó haciendo cruces entre Spaniels, Labradores, Setter rojos y posiblemente uno o dos sabuesos para mejorar su capacidad olfativa y de masa ósea. El resultado de esos experimentos resultó en lo que conocemos actualmente como ‘Golden Retrievers’.



Son perros amables y equilibrados que se adaptan con facilidad a la vida en familia. Participan en todas las actividades sociales y no son nada tímidos. Son perros a los que les encanta arrastrar y tirar objetos. Todo lo que encuentre mal ubicado querrá pasearlo en su hocico.



No hay que perder de vista que son perros guerreros, por lo tanto es necesario ser muy cuidadosos al entrenarlos para que no pierdan la sensibilidad. Asimismo, son amantes del agua así que es indispensable estar pendiente cuando está en un contexto donde la haya para evitar accidentes.