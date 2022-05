Con el fin de avanzar en la estrategia de protección y conservación del medioambiente, Penguin Random House Grupo Editorial (PRHGE) Colombia dejará de utilizar plástico en el empaque de todos sus libros.

Actualmente, la industria editorial en el país utiliza un sellado plástico en el proceso de producción para cubrir los libros que llegan a las librerías, lo cual es conocido como termosellado.



(Lea también: La importancia de reducir (o prohibir) el plástico de un solo uso).



Este proceso está generando altos niveles de contaminación por el consumo de plástico de un solo uso y, por esta razón, la compañía será pionera en el país en la implementación de acciones de preservación a través de la campaña Libros sin plástico.

Según explicó Margarita Restrepo, directora de Marketing y Comunicaciones de PRHGE, varios motivos los llevaron a tomar esta decisión, entre ellos la crítica realidad de contaminación debido al uso de plásticos de un solo uso y el compromiso de la compañía como actores relevantes en el consumo de este material.

Margarita Restrepo, directora de Marketing y Comunicaciones de Pengium Random House. Foto: Cortesía Pengium Random House

Restrepo asegura que este plástico solo cumplía la función de “proteger” el libro frente a la manipulación en la cadena de distribución y en los puntos de venta, por lo que la idea no es reemplazarlo, sino en cambio enseñarles a los lectores que este es un agregado innecesario.

“El plástico tenía una gran limitante y es que no permitía una verdadera experiencia para los lectores ya que las páginas internas de los libros no eran visibles, por lo tanto no tenemos contemplado reemplazarlo sino sensibilizar y educar a todos los actores en la cadena del libro frente a la importancia del cuidado de los libros, la gran experiencia de poder disfrutar los libros abiertos, la responsabilidad frente el medioambiente y el aporte que hacemos todos con esta gran contribución”, destacó Restrepo.

(Le recomendamos: La otra pandemia: el consumo plástico).

Esta iniciativa de PRHGE se viene realizando desde hace más de 20 años, en países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, México, Argentina y Australia, por lo que, asegura Restrepo, “Colombia no puede ser la excepción”.

Reducir plásticos de un uso

En Colombia actualmente se desarrolla un proyecto de ley que busca reducir el uso de plásticos de un solo uso. La normativa fue aprobada en tercer debate y establece la prohibición de introducción en el mercado de ciertos productos plásticos de un solo uso que deben ser sustituidos por alternativas sostenibles en unos plazos definidos.

(Le puede interesar: Colombia produce 12 millones de toneladas de basura, pero recicla solo 17 %).

Además, establece unas metas para el aprovechamiento de los residuos plásticos y se crean incentivos para la producción de alternativas sostenibles y la economía circular.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE