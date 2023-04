Desde hace diez días al menos 300 personas de la comunidad del corregimiento de El Valle, municipio de Bahía Solano, realizan una toma del Parque Nacional Natural Utría. De acuerdo con un comunicado difundido recientemente, dicha toma, que obligó a los guardaparques a salir del área protegida, obedece a la falta de cumplimiento de acuerdos hechos el año pasado con el Gobierno Nacional.

Dichos acuerdos se habrían hecho con el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez. Allí se habría consignado que la entidad se encargaría de la construcción de un muro de contención en el río Valle, que debido al fuerte invierno y a la erosión estaría afectando al menos 50 casas de dicho corregimiento.

¡Lo que está pasando en el Parque Nacional Utria es una locura!



La comunidad decidió LOTEAR el parque, cual potrero, para construir viviendas.@ParquesColombia cerró el parque y los guardaparques salieron de allí.



Es necesario el diálogo para proteger la biodiversidad de Utria pic.twitter.com/M0lTBrpHEc — Edwin Caicedo (@CaicedoUcros) April 4, 2023

Comunidad del corregimiento de El Valle en la toma del Parque Natural Utria. Foto: Archivo particular

Sin embargo, como no se han tomado las acciones pactadas, la comunidad decidió tomarse el Parque, ubicado a 30 minutos en lancha del corregimiento, y, entre otras acciones, lotearlo y repartilo para construir casas. Además de tumbar árboles y cazar fauna nativa de la zona, cosas que constituyen delitos en Colombia.

Ante la gravedad del asunto Ulmer Mosquera, alcalde de Bahía Solano, municipio con jurisdicción del Parque Nacional Utría, habló con EL TIEMPO y aseguró que es necesario que el Gobierno Nacional tome acciones inmediatas ante lo que está sucediendo en Utría, la que él cataloga como joya de la corona en cuanto a turismo y biodiversidad en el Pacífico.

La destrución continúa en el PNN Utria, quienes protestan inician la tala de árboles en este recinto sagrado de la naturaleza. Esa NO es la forma de protestar para lograr justicia social. Ese no es el camino.@MinAmbienteCo pic.twitter.com/TzkdalKBf0 — Ulmer Mosquera Gutiérrez (@mosquetero55) April 5, 2023

“Yo he venido en permanente comunicación con el doctor Luisz Olmedo, que es el director de Parques Nacionales. El Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado sobre absolutamente nada. La comunidad no solamente está procediendo de esa manera, cazando y consumiendo los animales, igualmente están deforestando, talando árboles y también expulsaron de ese territorio a los funcionarios de Parques. Hay una preocupación grande de Parques, pero ellos no han hecho más nada. Sí se han pronunciado a través de las redes sociales, pero hasta ahí ha llegado la intervención de Parques Nacionales”, resaltó Mosquera.

El Parque Utría se encuentra en la costa norte del pacífico colombiano, en el departamento de Chocó. Cuenta con 54.380 hectáreas, tanto de mar como de tierra. Foto: Javier Silva Herrera - Parques Nacionales de Colombia

De acuerdo con el mandatario se está afectando el turismo en la zona, pues Utría es uno de los Parques Naturales más visitados del Pacífico y un destino clave para los viajeros en Semana Santa que, sin embargo, no podrán llegar este año porque por decisión de Parques Nacionales fue cerrado al público.

Esto ya es el colmo, cazaron y mataron otra Guagua quienes se tomaron el PNN Ensenada d Utria y allí se encuentran protestando por el incumplimiento d acuerdos pactados entre @UNGRD y Comite d paro del corregimiento del Valle en Bahia Solano @luiszolmedo @velascoluisf pic.twitter.com/lWKSREUlOO — Ulmer Mosquera Gutiérrez (@mosquetero55) April 3, 2023

“Muchos turistas que venían, exclusivamente para visitar el Parque Ensenada de Utría, han dejado de hacerlo y eso ha lesionado significativamente a la economía del municipio de Bahía Solano”, aseguró.

Y agregó que él, de hecho, es nacido en la comunidad de El Valle, por lo que considera que si bien no es correcto que se tomen las vías de hecho sí es necesario que el Gobierno le cumple lo prometido a los habitantes de esa zona del país pero también que estos salgan del área lo antes posible.

“La presencia de esas personas que se han tomado el Parque afecta significativamente la flora y la fauna. Y no solamente eso, están utilizando artes de pesca prohibidos para capturar pescado, como el chinchorro y el trasmayo, que están totalmente prohibidas en la zona. Yo pienso que el Parque va a tardar muchos meses en recuperarse”, asegura Mosquera.

Cumplimiento d acuerdos pactados, pasado diciembre, entre comite d paro Corregimiento del Valle, Municipio d Bahia Solano y @UNGRD debe ser YA y desactivar toma del PNN Ensenada d Utria q cumple 7 dias, causando daños irreparables @velascoluisf @luiszolmedo pic.twitter.com/mlF0AYWEfK — Ulmer Mosquera Gutiérrez (@mosquetero55) April 2, 2023

Según dijo: “El mensaje es para el Gobierno Nacional, específicamente para la Unidad Nacional de Gestión de Riego, que se tomen las medidas necesarias y urgentes, porque yo considero que las peticiones y los reclamos que está haciendo la comunidad son justos, porque si no se construye el muro de contención y si no se hace el dragado, indudablemente en pocos años, toda la población de El Valle va a desaparecer. Entonces, mi llamado es que se toma esta situación en serio, que no se aplacen más las decisiones de contratar la grada y la construcción del muro de contención es inminente”.

