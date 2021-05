Pasos prácticos para aprender a reciclar en casa

Antes de comenzar a tirar cosas piénselo dos veces. Desde su hogar también puede incorporar a su día a día una serie de acciones para ayudar a conservar el medio ambiente.



Y como dice el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWW): "Aunque es evidente que los grandes desafíos ambientales requieren la movilización de los gobiernos y los sectores, las acciones individuales son claves en la lucha contra problemas como aumento de los residuos en el planeta". WWF da estos consejos:(Vea también: 5 formas en las que puede cuidar el medio ambiente)

1. Evite las envolturas plásticas para los alimentos



Si hay algo que desechamos pronto son las envolturas plásticas. Por eso evite empaques innecesarios como los que se ofrecen para algunas frutas y prefiera su envoltura natural. Lleve sus alimentos en recipientes reutilizables y pida empaques amigables con el planeta para la comida que quiera llevar.



2. Prefiera el vidrio que el plástico



Un recipiente de vidrio es 100% reciclable y se puede reciclar cuantas veces se quiera, razón suficiente para preferir este material sobre el plástico. Además para producir botellas con vidrio reciclado se utiliza 25% menos de energía. La mayoría de bebidas incluyendo el agua embotellada ofrece opciones en empaques de vidrio y no es difícil encontrarlas.



3. Use bolsas reutilizables para las compras



Cada minuto, más de dos millones de bolsas se usan en el mundo. Cada una tiene una vida útil de 20 minutos en promedio y apenas 5% son recicladas. La gran mayoría termina en los ríos y en los océanos. Y pueden llegar a durar cientos de años en descomponerse. No olvide su bolsa reciclable para la próxima compra.



4. Separe sus residuos



Reciclar es la manera más efectiva, fácil y económica de reducir la producción de residuos. Es sencillo y está en sus manos. Empiece por reducir los desechos desde el momento de las compras, luego busque reutilizar al máximo y no olvide separar antes de sacar los residuos de casa.



5. Repare los daños



Hay pocas cosas que no tienen arreglo así que si algo empieza a fallar, olvide el verbo desechar y busque un buen reparador que pueda solucionar el problema. Si el producto ya no cumple sus necesidades, dónelo a alguien que le pueda interesar.



Con información de WWF

