El Parque Tayrona estará cerrado al público por dos semanas

Desde el próximo martes 19 de octubre y hasta el martes 2 de noviembre, el Parque Nacional Natural Tayrona, se cerrará temporalmente.



Por lo que se prohibirá el ingreso de visitantes y la prestación de servicios ecoturísticos en en el marco de la campaña #RespiraTayrona, según informó Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Aspecto del parque Tayrona. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Esta campaña es una estrategia de conservación concertada con los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, pertenecientes a la Sierra Nevada de Santa Marta y está encaminada a darle un respiro a la biodiversidad presente en la zona, a permitir la regeneración de los procesos naturales de las playas, de los ecosistemas y de las especies que habitan allí, así como para que estos pueblos puedan realizar los procesos culturales de limpieza, sanación y protección ambiental y espiritual.

Durante el cierre, los guardaparques y aliados realizarán diferentes actividades que permitirán continuar con los procesos de protección y conservación que adelanta el área protegida.

Parques Nacionales invitó a las personas que han visitado anteriormente el parque, a que a través de sus redes sociales y con el #RespiraTayrona, se sumen a esta temporada de descanso del área protegida con sus fotos, rindiendo un homenaje al cuidado del patrimonio natural y cultural de los colombianos.

Recomendaciones al visitar áreas protegidas

Si está pensando visitar próximamente algún parque nacional o área protegida, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones hechas por Parques Nacionales para mantener el cuidado de estos espacios, esenciales para la protección de la biodiversidad del país.

Tenga en cuenta que las playas son el hábitat y refugio de aves residentes y migratorias; albergan el arribo y desove de especies animales que viven entre los mares y la superficie, como las tortugas. Por lo tanto, no arroje basura al mar, lo contamina y las olas siempre la devuelven. No se lleve la arena como recuerdo.



Además, no importa cuánto tenga que caminar para encontrar una caneca donde arrojar su basura. Deje la playa o el bosque como quisiera encontrarlo la próxima vez que visite el lugar, y si no consigue una caneca cerca, lleve su propia bolsa de basura.



Parques también señala que no se debe capturar ninguna especie de mar, ni cangrejos, ni estrellas, ni erizos. Esos ecosistemas son su hábitat, donde cumplen una función especial. Adicionalmente no compre artículos elaborados con productos naturales como conchas, fragmentos de coral o arena, y denuncie a quien le ofrezca productos elaborados con tortuga carey o coral.

Es de resaltar que, para Parques Nacionales el ecoturismo está concebido como una estrategia de conservación, ya que contribuye a dinamizar la economía local, dando también oportunidades a las regiones en donde se desarrollan estas actividades y ayudando a crear conciencia sobre el valor de las áreas del Sistema a través de actividades de esparcimiento como la contemplación, la recreación y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Con información de Parques Nacionales

