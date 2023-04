Una crisis atraviesa actualmente el Parque Nacional Natural Utría (PNNU). La comunidad cercana al área natural se tomó la zona desde hace varios días exigiendo el cumplimiento de algunos acuerdos que se habían pactado el año pasado con el Gobierno y que no se han cumplido.

Según un comunicado difundido esta semana por la comunidad, que se ha identificado como Asociación Crisis Climática de Intervención del Corregimiento de El Valle Municipio Bahía Solano, el año pasado se acordó la construcción del muro de contención del río Valle en una zona del corregimiento junto con otros temas con el entonces director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez.

El parque Utría se encuentra en la costa norte del pacífico colombiano, en el departamento de Chocó. Cuenta con 54.380 hectáreas, tanto de mar como de tierra. Foto: Javier Silva Herrera - Parques Nacionales de Colombia

Como los acuerdos no se cumplieron, la comunidad anunció que tomaría las vías de hecho hasta que el Estado dé soluciones. En ese sentido, a través de un comunicado anunciaron que haría una toma pacífica del Parque y mientras tanto: realizarían corte de maderas (choiba, cedro, caimito, guayacán, níspero) para la venta en la comunidad y sostener el proceso de manifestación; también harían loteo y entrega de terrenos a la comunidad para construcción de viviendas y fincas en el área de PNNU.

De acuerdo con los manifestantes el Parque es “ahora propiedad de la comunidad”. Y mientras el Estado llega realizarán huelga de hambre; una toma pacífica de las instalaciones del Aeropuerto José Celestino Mutis; también tomas pacíficas de los planteles educativos (colegios, universidades de la zona); toma pacífica de las instalaciones de Codechocó, AUNAD, Capitanía de Puerto, y DIMAR. Así como toma pacífica de juzgados municipales y toma pacífica de las instalaciones de la Administración Municipal.

La situación es tal que los guardaparques y personal de Parques Nacionales debieron salir de la zona por seguridad. La entidad pidió a la comunidad desocupar las instalaciones y no afectar la biodiversidad de la zona.

“Frente a la toma de las instalaciones del Parque Nacional Natural Utría y la salida obligada de su personal, Parques Nacionales Naturales expresa su preocupación, ya que esta acción compromete la integridad de los ecosistemas y la biodiversidad del área protegida. Además, atenta contra los derechos fundamentales, no solo de los habitantes de la región, sino de la ciudadanía en general, y de aquellas personas que desean conocer y aportar al cuidado de esta Área Protegida. Dichas acciones ponen en riesgo a la misma comunidad ocupante, al no contar con las condiciones logísticas para su estadía, toda vez que la infraestructura es frágil, básica y no está diseñada para una ocupación de ese tamaño”, señaló Parques Nacionales a través de un comunicado.

Además agregaron que se ha conocido que habría presuntos daños en contra de la flora y fauna desde que se inició la toma ” agravados por la imposibilidad que tiene nuestro personal para protegerlos adecuadamente. Esta área protegida alberga ecosistemas estratégicos muy importantes y altamente vulnerables, cuyo equilibrio debe preservarse y pueden verse comprometidos de manera negativa por acciones inadecuadas”, resaltó Parques.

Comunidades se tomaron el Parque Nacional Natural Utría (Chocó). Foto: Cortesía

Eso es algo que también ha denunciado Ulmer Mosquera, alcalde de Bahía Solano, el municipio donde se encuentra ubicado el parque. A través de las redes sociales el funcionario ha señalado que se están talando árboles, y cazando especies como guaguas y pavas de monte.

“Esta ave es conocida como la Pava de monte y fue otro de los animales cazado y sacrificado, en el día de hoy, en el PNN Ensenada de Utría, por los manifestantes. Qué tristeza se está destruyendo lo que se ha protegido por años”, señaló Mosquera a través de sus redes sociales.

Los Parques Nacionales son bienes públicos protegidos de manera especial por la ley y son patrimonio de todos los colombianos. Es decir, no pueden ser loteados y repartidos como está realizando la comunidad. Sumado a ello la caza de fauna silvestre dentro del Parque constituiría un delito.

Por el momento el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado sobre el hecho y el Gobierno no ha anunciado qué medidas tomará para salvaguardar el patrimonio natural de la zona.

