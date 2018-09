La nueva gran reserva natural de Colombia está en el Valle del Cauca

Colombia tiene una nueva reserva natural. Se trata del Parque Ecológico Providencia, un espacio ubicado en una zona montañosa al oriente del municipio de Palmira, Valle del Cauca, que además se convertirá en un santuario de la palma de cera en el país.

Especies representativas de la flora y fauna colombiana, cascadas y nacimientos de agua son algunas de las características de la reserva.



En total son 414 hectáreas de bosque andino en el corregimiento de Toche, que ahora son protegidas gracias a la iniciativa del Ingenio Providencia, compañía que quiso hacer una contribución al medioambiente y el cuidado de los recursos naturales con la adquisición del predio.



Una de las principales apuestas de esta inversión de 2.500 millones de pesos es garantizar la sostenibilidad de la cuenca hídrica del río Amaime, uno de los afluentes más importantes del departamento.

De acuerdo con Vicente Borrero Calero, gerente general del Ingenio Providencia, la compañía azucarera quería hacer aportes positivos para el ambiente, que estuvieran desligados del ámbito empresarial. Hace dos años decidieron construir este proyecto.



“La empresa tiene en su ADN la cultura ambiental, y con el objetivo de proteger una reserva natural que aporta a la protección, conservación y preservación del agua y del medioambiente en general, en 2016 se adquirieron las haciendas Pinares y Betulia”, contó Borrero Calero, y agregó que es el proyecto ambiental más ambicioso de esta zona del país.



Y es que Borrero está convencido de la importancia de que todos los sectores de la sociedad se comprometan con el cuidado de la naturaleza. Por esta razón citó al presidente Iván Duque cuando escribió en EL TIEMPO sobre este aspecto: “Construir país implica necesariamente proteger nuestro medioambiente. Vamos a trabajar por reducir nuestra huella individual de carbono y por expandir las energías renovables como nunca antes, por proteger nuestra flora y nuestra fauna, por valorar nuestros páramos y nuestras fuentes de agua y por crear una visión de país donde podamos producir conservando, conservar produciendo”. Dice Borrero que ellos están siguiendo este camino.

La riqueza en fuentes hídricas fue una de las razonas por las cuales se adquirió el predio. Foto: Cortesía Parque Ecológico Providencia

La ahora reserva pertenecía a una familia ganadera y está en plena zona azucarera del Valle. Sin embargo, se caracteriza por tener 76 por ciento de bosque denso, 6 por ciento de bosque en galería, 18 por ciento de pasto, 30 nacimientos de agua, 120 especies de aves y más de 198 variedades de plantas, entre ellas el árbol nacional, la palma de cera. Entre las especies de flora y fauna también se destacan el cedro negro, el cedro rosado, algunas variedades de orquídeas, guacharacas, loros de frente roja, atrapamoscas y perdices.



“Una empresa especializada trabajó en la caracterización biológica y ecosistémica, logrando así tener una línea base de la situación ambiental, esperando de esa manera el incremento de los niveles de agua y el mejoramiento progresivo de la flora y la fauna”, explicó Borrero Calero.



Para la conservación y el cuidado de la especies, así como para sembrar más plantas –entre ellas la palma de cera–, se estima una inversión anual entre 200 y 500 millones de pesos.

Tenemos una obligación muy grande de seguir conservando el recurso hídrico FACEBOOK

TWITTER

Rubén Darío Materón, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), celebró esta nueva reserva natural, pues ahora el Valle del Cauca suma un total de 517.830 hectáreas protegidas. No obstante, advirtió: “Tenemos una obligación muy grande de seguir conservando el recurso hídrico”.



Aunque por ahora el terreno no está adecuado para la visita del público –la idea es que en un par de años las personas visiten esta zona del Valle–, se están haciendo actividades específicas con la comunidad de El Toche, que no supera los 180 habitantes, pero su colaboración es fundamental para el cuidado del sitio.



De hecho, con los niños, crearon un grupo llamado los Guardianes Verdes, cuya labor consiste en educar a los menores para que protejan la naturaleza y se encarguen de crear consciencia en la comunidad.



También realizaron una capacitación con los adultos, en alianza con el Sena, y enseñaron buenas prácticas agrícolas con énfasis en hortalizas y manejo eficiente de la ganadería. Además, tuvieron la oportunidad de trabajar iniciativas de emprendimiento.

Por el momento, el proyecto más cercano es Colegios al Parque, que consiste en invitar a los estudiantes de los últimos grados de los colegios del Valle a la reserva para que hagan un recorrido y sean conscientes de proteger el ecosistema. No obstante, según Borrero, en el futuro será un escenario abierto al público donde, entre otros planes, se espera promover el aviturismo, una tendencia que crece en el Valle del Cauca.



“Estamos en una zona que ya desde la Gobernación del Valle se está promoviendo, que se llama Destino Paraíso, y el avistamiento trae una importante cantidad de turistas extranjeros. Nosotros queremos ser parte de ese proyecto. Queremos consolidar algo realmente innovador y revolucionario”, contó Borrero.



Es más, el directivo aseguró que uno de sus sueños, y también de la compañía, es armar un gran corredor biológico en esta zona del departamento, pero para ello necesitaría la vinculación de otros actores.



“Nosotros vamos a conservar, y esperamos que este modelo, ojalá otros actores, no solamente en el Valle del Cauca sino en otras regiones, lo copien, porque yo pienso que es un modelo que vale la pena seguir y muestra una responsabilidad social empresarial”, puntualizó Borrero.

El Museo de la Caña

Hace 37 años, el Ingenio Providencia adquirió la hacienda Piedechince y su Museo de la Caña de Azúcar, un escenario ubicado en el municipio de El Cerrito y también dedicado a la conservación ambiental y cultural del Valle del Cauca.



Y es que allí, en medio de trapiches y con una vista a la Cordillera central, se conserva la historia de la industria azucarera gracias a un recorrido que muestra el tratamiento de la caña desde las técnicas más primitivas hasta la industrialización en la producción.



De igual manera, es una oportunidad para conocer las costumbres y tradiciones de las familias de la época, pues aún se conserva una casa colonial que hace 300 años perteneció a la familia Borrero. Los dormitorios, el comedor y el oratorio forman parte de la muestra.



Con los dos escenarios, el museo y el Parque Ecológico, que están a 30 minutos de distancia, se compone una gran reserva natural y cultural que busca dejarles a las futuras generaciones un lugar para la investigación y la educación, así como un ecosistema sostenible.



MATEO GARCÍA

Redacción EL TIEMPO